Agatha All Along, la storia continua con uno spin-off?

Dopo la messa in onda del finale dello show dedicato ad Agatha Harkness, i fan si chiedono come andrà avanti la storia del nuovo beniamino del MCU.

Cosa succederà al personaggio di Joe Loke? Le ipotesi, tra dichiarazioni ufficiali e indiscrezioni



Agatha All Along è terminato da pochi giorni (gli ultimi due episodi sono andati in onda nella notte di Halloween, lo scorso 31 ottobre) ma tra i fan il dibattito sul seguito della storia è più vivace che mai.

Oggetto della discussione, il finale della storia della strega Agatha Harkness, interpretata da Kathryn Hahn, lasciato aperto a potenziali sviluppi ma, soprattutto, il destino del giovane William Kaplan, aka Billy Maximoff, un personaggio che ha davvero ancora molto da dire.

Agatha All Along parte di una trilogia Chi ha seguito tutti i nove episodi di Agatha All Along avrà già familiarizzato con William Kaplan/Billy Maximoff, il nuovo personaggio che ha fatto ingresso nel Marvel Cinematic Universe, interpretato da John Locke.

Il ragazzo, un giovanissimo stregone con poteri simili a quelli di Scarlet Witch, è effettivamente la reincarnazione del figlio della temibile strega interpretata da Elizabeth Olsen che, in WandaVision, aveva messo tutti gli abitanti di Westview sotto un incantesimo.

Lo show con Olsen e Paul Bettany del 2021 è effettivamente collegato ad Agatha All Along, che è un suo spin-off. I due titoli farebbero parte di una trilogia di titoli a puntate che si completerà con una serie su Visione annunciata per il 2026, come conferma Hollywood Reporter.

Mentre la storia di Agatha Harkness sembrerebbe giunta a compimento (la sua interprete, Katryn Hahn, tra l'altro, ha detto a Variety che una seconda stagione dello show in cui è protagonista non è assolutamente in discussione), quella di William/Billy è appena iniziata.

Le sue vicende, a partire dalla ricerca di Tommy, il suo gemello scomparso, potrebbero proseguire nella futura serie dedicata a Visione ma anche in un altro spin-off che potrebbe condurre il personaggio a uno sviluppo già visto nei fumetti Marvel: la costituzione degli Young Avengers. approfondimento Marvel svela la programmazione delle serie nel 2025

La storia di Billy continua con una serie o con un film?

Sono molte le strade che potrebbero aprirsi in futuro da parte di William Kaplan/Billy Maximoff.

Il giovane stregone potrebbe comparire sia in future serie tv che in lungometraggi (che per ora sono solo progetti discussi da insider di Hollywood).

Lo stregone adolescente potrebbe avere un ruolo nello show dedicato a Visione (a proposito del quale si è detto che il protagonista sarà molto probabilmente affiancato da un co-protagonista giovane, individuato, per alcuni, in Javon Walton, che si è fatto notare in Euphoria).

Oppure, il reincarnato Billy Maximoff potrebbe avere uno show tutto per lui nel quale portare avanti la sua storia.

Nel mondo Marvel Comics Billy Maximoff diventa Wiccan, supereroe con poteri molto simili a quelli di Scarlet Witch, che verrà reclutato per formare la squadra degli Young Avengers (i Giovani Vendicatori).

Non è chiaro se questo ipotetico sviluppo potrebbe diventare una serie spin-off o un nuovo film del MCU.

Del resto, resta avvolto nella nebbia anche il destino di Scarlet Witch che, sempre stando a quando dichiarato da alcuni insider, compresa la sceneggiatrice di WandaVision e showrunner di Agatha All Along Jac Schaeffer ai microfoni di Variety, sarebbe destinata a diventare la protagonista di un film da sviluppare, in un futuro successivo alla conclusione della Saga del Multiverso.

Joe Locke, nuovo beniamino dei fan, intanto, ha già espresso, parlando con Deadline, le sue preferenze sull'ipotetico mentore del suo giovane personaggio.

Se dovrà ispirarsi a un mago del mondo Marvel, lui vorrebbe che la sua storia si incrociasse con quella del Doctor Strange.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Studios (@marvelstudios) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie