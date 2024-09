Agatha All Along, cosa sapere sulla serie tv Marvel in uscita oggi

La serie spin-off di "WandaVision" ha per protagonista Agatha Harkness, interpretata dall'attrice Kathryn Hahn, alle prese con le prove della Strada delle Streghe. Il titolo, perfetto per la stagione di Halloween, debutta il 19 settembre su Disney + (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, ) con le prime due puntate e terminerà proprio il 31 ottobre



Incantesimi, sortilegi, magie e soprattutto streghe, tutto all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Agatha All Along, disponibile per il pubblico della tv in streaming dal 19 settembre su Disney + coi primi due episodi, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è la serie da non perdere per iniziare col piede giusto la Halloween Season e per capire in cui sta andando la grande epopea Marvel attreverso le storie sul grande e sul piccolo schermo.



Agatha All Along: la trama e dove eravamo rimasti Dopo WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia (LA RECENSIONE), Agata Harkness torna da protagonista sul piccolo schermo per una storia che, di fatto, è un tassello della di quella che conosciamo come Fase 5 del MCU.

Dopo essere stata sconfitta ed esiliata da Wanda Maximoff nel mondo fittizio e idilliaco di Westview, Agatha di risveglia senza poteri grazie all'intervento misterioso di un adolescente goth, Billy Kaplan, che diventerà la sua scorta sulla via del recupero delle sue forze magiche: la Strada delle Streghe, un cammino irto di pericoli.

Nel percorso, la protagonista si unisce ad altre streghe e, insieme, formano una temibile congrega contro la quale si scaglieranno streghe nemiche e non solo.

Le streghe, si sa, sono state sfidate dalla storia a sopravvivere a ogni sorta di minaccia, prima fra tutte quella degli inquisitori che in ogni epoca hanno provato ad eliminarle.

Agatha All Along, dunque, è un vero viaggio nell'oscurità che si fa via via sempre più profonda, puntata dopo puntata. approfondimento CinemaCon 2024, tutte le novità annunciate, da DC a Marvel, a Disney

Le date di uscita degli episodi (fino ad Halloween) Disney Plus ha deciso di accompagnare gli utenti della piattaforma per tutta la durata della spooky season con i nuovi episodi di Agatha All Along che, dopo i primi due rilasciati il 19 settembre, saranno distribuiti a cadenza settimanale, ogni giovedì, fino al gran finale, gli ultimi due, insieme, il 31 ottobre.

Una grande marcia verso Halloween a suon di eventi soprannaturali, in tema con la festa più spaventosa e magica dell'anno.

Il trailer finale della serie, un prodotto ideato da Jac Schaeffer, già creatrice di WandaVision e all'opera su altri lungometraggi Marvel Studios del passato, rivela la cura nella realizzazione di un prodotto raffinato, animato dal fascino dei film per famiglie della stagione di Halloween di un tempo.

Sebbene resti un prodotto consigliato a un pubblico di età superiore ai 12 anni, lo show è stato pensato come una comedy ricca di dark humor, nella quale non mancano le parti cantate che hanno richiesto la scrittura di musiche originali.

Per la parte sonora, sono tornati al lavoro gli stessi compositori delle musiche di WandaVision, lo show che conteneva la canzone Agatha All Along da cui prende il titolo il nuovo spin-off.

Nel cast Aubrey Plaza e Patti LuPone

Nel cast tornano alcuni volti già apparsi in altri prodotti targati Marvel. Accanto a Kathryn Hahn ci sono Joe Locke, nei panni di Billy Kaplan.

Di rilievo la presenza di Aubrey Plaza, nei panni della strega Rio Vidal, e di Patti LuPone in quelli della strega Lilia Calderu.

Completano il gruppo: Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Debra Jo Rupp.

Il cast, nelle interviste del tour promozionale, si è detto stupefatto delle scenografie, davvero magiche, messe a punto per lo show.

L'ideatrice, insieme agli altri registi della serie, ha confermato che fin dall'inizio l'idea era di filmare quanto più possibile scenari e situazioni reali, facendo il minor utilizzo possibile di CGI.

