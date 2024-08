Deadpool & Wolverine, sui social spopolano Dancepool e Bye Bye Bye

Il combattimento iniziale del cinecomic sulle note di "Bye Bye Bye" degli NSYNC è diventato subito un cult tra i fan che online si misurano coi passi della coreografia ideata venticinque anni fa da Darrin Dewitt Henson.

Nick Pauley, il ballerino che si è infilato nella tuta di Deadpool, ha raccontato di aver studiato i passi in pochissimo tempo

Da un lato all'altro dell'oceano, dal grande schermo agli smartphone, da Instagram a TikTok, è scoppiata la Deadpool-mania, un entusiasmo per l'eroe in tuta rossa e nera interpretato da Ryan Reynolds, sospinto dai positivissimi incassi di Deadpool & Wolverine (LA RECENSIONE) al box office, nazionale e globale.

La discussione online si è concentrata sui titoli di testa del lungometraggio che scorrono sulle note di Bye Bye Bye, hit degli NSYNC scelta per la prima spettacolare scena di combattimento del protagonista, un uno contro tutti con uccisioni a ritmo pop con Deadpool che, come sempre, si prende gioco della situazione e balla come Justin Timberlake e compagni.

La sequenza è travolgente e fa venire voglia di ballare. Basta aprire i social per accorgersi che, di fatto, da qualche giorno, hanno iniziato a ballare proprio tutti imitando lo stile di Nick Pauley, il ballerino che ha fatto da cotrofigura a Reynolds per queste scene e che ora è felicissimo di farsi chiamare Dancepool.

Deadpool, un eroe Millennial Deadpool & Wolverine è il film della stagione e, probabilmente, visti i numeri al box office mondiale (in Italia è saldamente in testa ai titoli più visti per il secondo weekend consecutivo), è destinato a diventare il film dell'anno, merito dell'effetto Marvel che, nonostante le difficoltà dell'intero franchise, continua a portare il pubblico in sala, e di un protagonista travolgente che fin dal suo esordio nel MCU, Marvel Cinematic Universe, ha conquistato il pubblico con la sua ironia, il suo coraggio scapestrato e la sua irriverenza.

Il Deadpool cinematografico è un personaggio che ha mutuato molte caratteristiche del suo interprete, Ryan Reynolds, attore classe 1976, che può essere considerato tranquillamente un Millennial.

Il suo linguaggio e il suo immaginario di riferimento è infarcito di cultura pop e di hit a rotazione continua su MTV. Nella soundtrack del film, svelata prima dell'uscita, ci sono pietre miliari pop e del rock uscite a cavallo tra i due millenni conosciute universalmente, da Iris dei Goo Goo Dolls a I'm With You di Avril Lavigne e Good Riddance (Time of Your Life) dei Green Day. C'è anche Bye Bye Bye degli NSYNC, canzone che Deadpool dimostra anche di saper ballare e molto bene.

Nick Pauley, la controfigura di Reynolds “Mi piacerebbe saper ballare come quel ragazzo” ha detto Ryan Reynolds in conferenza stampa parlando di Nick Pauley, il ballerino che ha indossato la tuta di Deadpool nella scena di danza iniziale sulle note degli NSYNC. L'attore ha ammesso che il merito della resa dello scenografico incipit del film è del ballerino che ha aggiunto una nota personale ai passi dell'iconico video della hit del 2000 della boy band.

La canzone e la coreografia hanno retto benissimo l'urto del tempo se a distanza di ventiquattro anni, dopo l'uscita del film, la hit è risalita nella top 50 globale di Spotify (mentre scriviamo è alla posizione numero undici), un risultato di cui sono stati felici per primi gli NSYNC che hanno anche rinominato il video ufficiale su YouTube come canzone “da Deadpool & Wolverine”.

Sui social è iniziata la sfida tra ballerini amatoriali e non che, in tuta da eroe e in abbigliamento casalingo, si sono misurati con le movenze del mercenario mascherato. Tutti possono imparare, del resto, Pauley, il ballerino che ha danzato nel film, è ora impegnato ad insegnare gli iconici passi nelle sue dance class negli States raccontate sul suo profilo social che ha raggiunto oltre centonovantamila follower. approfondimento Tutti tranne te, la rom-com che ha fatto diventare virale Unwritten

Darrin Henson, il coreografo degli NSYNC

Nick Pauley, ora conosciuto dai fan come Dancepool, ha raccontato di aver ricevuto lo scorso febbraio una chiamata dal suo agente per un progetto grosso ritrovandosi ad imparare i passi del video di Bye Bye Bye in pochissimo tempo. Dopo aver trovato il ritmo giusto, e non senza aver personalizzato la coreografia sulla scorta dell'idea che lui si era fatto del Deadpool di Reynolds, un personaggio sfacciato pronto a divertirsi prima di tutto, ha registrato la clip che, di fatto, è stato il suo provino da remoto.

Sempre su Instagram, ancora incredulo per l'accoglienza della scena presso il grande pubblico – che ha iniziato a chiedersi se Reynolds, tra i suoi mille talenti, avesse sviluppato improvvisamente anche quello per la danza - il ballerino ha confessato di aver anche parecchio improvvisato davanti alle telecamere. Per lui, questa è stata davvero l'esperienza più grandiosa della sua vita.

La popolarità dei passi è rimbalzata anche al coreografo che li inventò nel 2000, il ballerino, attore e insegnante di danza Darrin Henson che all'inizio del millennio insegnava a ballare agli NSYNC ma anche a Britney Spears, a Christina Aguilera, a Jennifer Lopez, tutte icone della musica per cui la danza è stata fondamentale per imporsi al pubblico.

Pauley ha riconosciuto pubblicamente la figura di Henson a cui attribuisce il merito di aver ideato una danza che, per varie ragioni, è entrata nella storia rimanendoci saldamente, ancora oggi. Henson ha spiegato a Forbes che i passi originali di Bye Bye Bye nascevano dall'energia di un momento, l'inizio del nuovo millennio, attraversato da forti sentimenti, inclusa la paura per quello che sarebbe venuto. Il balletto, potente e liberatorio, gli valse anche un MTV Music Awards nel 2000 per la Migliore coreografia in un video musicale.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nick Pauley (@nickfpauley) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie