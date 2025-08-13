Travis Kelce racconta come è nato l’amore con Taylor Swift

In una nuova intervista su GQ, Travis Kelce descrive la sua relazione con Taylor Swift come un sentimento nato in modo naturale, lontano da calcoli mediatici. Tra affinità di valori, sostegno reciproco e l’annuncio del nuovo album di Taylor, The Life of a Showgirl, svelato sul suo podcast New Heights.

In un’intervista apparsa oggi su GQ, il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ha aperto il suo cuore per raccontare la storia del suo amore con la pop star Taylor Swift, definendo ogni momento come completamente organico, lontano da qualsiasi strategia mediatica. “Quando sono con lei, sembra di essere due persone normali”, ha affermato Kelce, sottolineando come la loro relazione, nonostante l’attenzione costante dei media, sia rimasta “il più normale possibile… è successo in modo molto naturale”. Kelce ha spiegato che una relazione autentica non può nascere da processi programmati: “Nulla in quello che ho fatto è stato controllato o organizzato. È successo davvero in modo naturale, perché ci siamo trovati nella stessa stanza, a essere noi”

Una connessione profonda E ciò che ha reso speciale questo legame, secondo lui, sono le affinità di valori e personalità gioiose: “Siamo due persone solari, con valori simili, che apprezzano chi eccelle per ciò che è”. La connessione tra i due nasce anche dal rispetto della realtà dell'altro. Kelce ha osservato con ammirazione lo sforzo fisico e mentale richiesto da Swift nei suoi concerti, arrivando a paragonarlo al suo stesso impegno sportivo: “Lei sta sul palco per ore, con l’intensità di un atleta. L’ho visto, è incredibile”.