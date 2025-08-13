Rambo, Noah Centineo sarà l'eroe da giovane nel prequel senza Stallone

La saga celeberrima si rinnova con un prequel: dopo cinque film e oltre quattro decenni di storia cinematografica, il mito cinematografico si prepara a una nuova vita. Il nuovo progetto si concentrerà sugli anni giovanili del personaggio, portando in scena la sua formazione e le esperienze che lo hanno plasmato. A raccogliere il testimone sarà l’attore 29enne, già apprezzato in televisione con The Fosters e The Recruit e al cinema nel ruolo di Atom Smasher in Black Adam (2022)



Rambo torna al cinema, e sarà Noah Centineo il protagonista nel prequel senza Sylvester Stallone. Dopo oltre quarant’anni e cinque capitoli che hanno segnato la storia dell’action hollywoodiano, la saga di Rambo è pronta a riaccendere i riflettori, ma con un volto nuovo e un approccio diverso. Il progetto in lavorazione porterà il pubblico a scoprire le origini di John Rambo, ripercorrendo il periodo in cui il futuro eroe muoveva i primi passi nella vita militare e affrontava le esperienze che ne avrebbero scolpito il carattere. A vestire i panni del giovane protagonista sarà Noah Centineo, 29 anni, già conosciuto dal pubblico televisivo per The Fosters e The Recruit e apparso sul grande schermo nei panni di Atom Smasher in Black Adam (2022).

Un viaggio nel passato dell’icona dell’azione Come riportato da testate statunitensi specializzate in cinema quali The Wrap e Deadline, la nuova pellicola si configurerà come un prequel dedicato alla giovinezza di John Rambo. La trama si concentrerà sul periodo in cui il personaggio faceva parte delle forze speciali dei Berretti Verdi, nel pieno della guerra del Vietnam. L’intento è raccontare non solo l’addestramento e la crescita militare, ma anche il contesto umano e le dure prove che hanno contribuito a definirne l’animo. A guidare il progetto sarà il regista finlandese Jalmari Helander, conosciuto per le opere d’azione Big Game - Caccia al presidente e Sisu - L’immortale. Approfondimento Rambo - Last Blood, il cast del film con Sylvester Stallone

Stallone fuori dal set: una svolta storica Per la prima volta da quando il franchise ha visto la luce, Sylvester Stallone non prenderà parte alla produzione. L’attore, oggi 79enne, debuttò nel ruolo di Rambo nel 1982 con la regia di Ted Kotcheff e interpretò il personaggio per l’ultima volta nel 2019, in Rambo: Last Blood, ambientato in un ranch dell’Arizona. La sua assenza rappresenta una rottura netta con il passato e apre la strada a una nuova interpretazione del mito. Approfondimento Rambo, Stallone al Tonight Show candida Ryan Gosling per sostituirlo

Trama top secret e riprese in programma Al momento i dettagli completi della storia restano riservati. Le indiscrezioni parlano di una narrazione incentrata sull’ascesa militare del protagonista e sui traumi che hanno alimentato il suo spirito solitario e tormentato. L’avvio delle riprese è fissato per l’inizio del 2026, segnale che il progetto si trova già in una fase operativa avanzata. Approfondimento All'asta alcuni tesori dei film di Sylvester Stallone

Noah Centineo, la nuova scommessa della saga L’ingresso di Noah Centineo segna una scelta audace per il franchise. Attore spesso legato a personaggi giovani e a commedie romantiche, dovrà ora confrontarsi con un ruolo carico di tensione e drammaticità. Una mossa pensata per ampliare l’appeal della saga a una generazione più giovane, mantenendo al contempo l’intensità emotiva e le sequenze d’azione che hanno fatto di Rambo un’icona indiscussa del cinema. Approfondimento The Recruit 2, Noah Centineo va in Corea nel trailer della 2° stagione