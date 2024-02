Rambo, Stallone al Tonight Show candida Ryan Gosling per sostituirlo

Il divo candidato all’Oscar per il suo ruolo di Ken nel film "Barbie" sarà il futuro il veterano della guerra del Vietnam lanciato nella pellicola cult del 1982? Stallone ha dato la sua benedizione al collega in occasione della sua recente ospitata al “The Tonight Show”



Da Ken a Rambo, viaggio solo andata e senza possibilità di ritorno… Questo potrebbe essere ciò che il futuro riserva a Ryan Gosling, il divo americano candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo di Ken nel film Barbie. Sarà lui a calarsi nel ruolo del futuro il veterano della guerra del Vietnam lanciato dalla pellicola cult del 1982? È Sylvester Stallone in persona a dare la sua benedizione. Anzi: a proporre caldamente il giovane collega per quella parte. Stallone si è espresso in maniera entusiastica all’idea di passare il testimone a Gosling in occasione della sua recente ospitata al The Tonight Show.

"Ho conosciuto Ryan Gosling a una cena”, ha raccontato il leggendario interprete di John Rambo durante il suo intervento nello show statunitense. “Ovviamente siamo l'esatto opposto. Lui è di bell'aspetto, io no”, ha aggiunto.

“Dico sul serio. Immaginate me come Ken? Non funziona”, prosegue Sylvester Stallone, tra il serio e il faceto. Inoltre nella stessa occasione Sly ha svelato che avrebbe dovuto apparire nel film Barbie, dato che la regista Greta Gerwig gli aveva proposto un cameo (come vedremo nell’ultimo paragrafo di questo articolo). E quel cameo sarebbe dovuto essere proprio un’apparizione di Stallone come Ken!

"Ryan ha detto alla cena in cui l'ho conosciuto: 'Ero affascinato da Rambo e andavo a scuola vestito da Rambo e la gente mi inseguiva e io non smettevo. Facevo le vacanze da Rambo'", ha continuato a riportare Stallone, citando le parole di Gosling durante la fatidica cena. "E continuava a dire che aveva molta affinità con Rambo. Ho pensato, sai, è interessante. Se mai passerò il testimone, lo passerò a lui perché ama il personaggio”.



Dal canto suo, Gosling confessa di essere molto affascinato da Rambo

La voglia di vedere Ryan Gosling vestire i panni di Rambo non sembra appartenere quindi soltanto a Stallone ma anche allo stesso diretto interessato. Durante la stessa cena citata da Sylvester Stallone, quella in cui i due attori si sono conosciuti di persona, il divo del film Barbie ha confessato a Sly di essere profondamente affascinato da Rambo, rivelandogli che andava persino a scuola vestito come lui. Ma c’è un però: Stallone ha aggiunto che Gosling è “troppo bello per essere Rambo”, anche se non l’ha detto lui direttamente ma ha ipotizzato che altre perspne potrebbero dirlo. “Non so però se qualcuno potrebbe dire: ‘Ryan Gosling è troppo bello per interpretare Rambo’”, si è chiesto - forse retoricamente - Stallone al Tonight Show.

Insomma: lui dichiara di ritenersi troppo brutto per interpretare Ken, suggerisce che Ryan Gosling dovrebbe essere il prossimo Rambo - e che, nel caso, sicuramente riceverebbe la sua benedizione per una potenziale ripresa dell'iconica serie d'azione di Stallone - ma alla fine conclude dicendo che il collega non è adatto alla parte per via del suo aspetto troppo attraente… C’è qualcosa che non torna.

Ryan Gosling nel 2011 aveva elogiato Stallone e il suo Rambo

Gosling è un appassionato fan di Rambo, come non manca mai di dichiarare. L'attore è apparso a The Tonight Show nel 2011 e ha raccontato all'allora conduttore Jay Leno che il primo film di Rambo (il cui titolo originale è First Blood) lo aveva così tanto incantato che pensava di essere davvero Rambo. "Pensavo persino che il mio volto assomigliasse a quello di Sylvester Stallone”, ha detto Gosling al cospetto di Jay Leno. “Mettevo un mucchio di coltelli da bistecca nel mio kit Fisher-Price Houdini. L’ho portato a scuola il giorno dopo e li ho lanciati a tutti i bambini durante la ricreazione”, ha confessato il divo.

Dopo il suo Ken, è difficile vedere Gosling in canotta bianca senza ridere di gusto…

Invece dalla rete il principale “neo” che viene notato nell’eventualità di una candidatura di Gosling al casting di Rambo è legata proprio al suo ruolo di Ken: chi mai lo prenderebbe sul serio dopo averci abituato a un personaggio così divertente come Ken? Vederlo indossare una canotta bianca ci farebbe immediatamente pensare a lui sulla spiaggia di Barbieland. Ma le vie di Hollywood sono infinite, e la bravura dei suoi attori è tale da riuscire a fare dimenticare ben presto precedenti ruoli ricoperti su altri set, quindi staremo a vedere. Inoltre Gosling tornerà nella modalità “stella di un film d'azione” quando The Fall Guy della Universal darà il via alla stagione cinematografica estiva il 3 maggio, quindi non è che il suo Ken gli ha tolto la possibilità di fare film action, anzi.

Sylvester Stallone ha ispirato il guardaroba del Ken di Ryan Gosling

Per quanto riguarda la dichiarazione di Stallone di non avere l'aspetto adatto per il ruolo di Ken, interpretato da Gosling in Barbie (che per questo è stato candidato all'Oscar), è ironico considerando che Sly è stato una grande ispirazione visiva per il personaggio. Gosling ha detto a Variety che è stato proprio l'abbigliamento di Stallone targato anni '80 a ispirare il cappotto di pelliccia distintivo di Ken.

"Abbiamo scoperto che Stallone indossava molti cappotti di pelliccia", ha detto Gosling. "Finché Ken lo indossava, lui era Ken con il cappotto di pelliccia, e questo lo separava dagli altri Ken”, ha aggiunto Gosling. E non solo vestiti: il personaggio di Ken nella pellicola diretta da Greta Gerwig prende in prestito tantissime caratteristiche di Stallone, oltre al suo stile. Anche espressioni e movenze sono state chiaramente studiate a tavolino dalla produzione e dall’attore in questione, Ryan Gosling.

Stallone e il suo mitico personaggio di Rambo

Sylvester Stallone è uno dei pochi divi hollywoodiani che vantano ben due personaggi assolutamente iconici. Parliamo chiaramente di Rocky Balboa da un lato e di John Rambo dall’altro.

Stallone ha interpretato il veterano delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti in cinque film, con il primo Rambo che è uscito nel 1982. Pare che Sly abbia detto addio alla serie nel 2019 con Rambo: Last Blood, anche se non è detta l’ultima parola...

Sylvester Stallone ha rivelato che è stato quasi scelto per interpretare Ken in Barbie Stallone ha recentemente rivelato che è stato preso in considerazione per il ruolo di Ken in Barbie, ma i suoi impegni con la serie televisiva creata da Taylor Sheridan Tulsa King alla fine gliel’hanno impedito.

Stallone avrebbe dovuto interpretare uno dei Ken. La rivelazione è stata fatta da Sly durante la stessa apparizione a The Tonight Show in cui propone di passare il testimone di Rambo a Gosling. Stallone ha apprezzato come il suo stile abbia influenzato direttamente il film. Al Tonight Show infatti ha detto: “La regista mi ha chiesto: ‘Vuoi essere nel film?’ Ho detto: ‘Mi piacerebbe essere nel film’. Ma poi ero bloccato su Tulsa King, quindi non potevo partecipare. E poi hanno preso un po' la mia immagine, con Ryan Gosling. Ed è stato incredibile. Lo hanno messo dentro un cappotto di pelliccia!”.

Del resto, la scoperta del patriarcato da parte di Ken gli offre l'opportunità di abbracciare molte caratteristiche stereotipate del “maschio alfa”. Molte delle sue caratteristiche della sua mascolinità improvvisamente scoperta possono essere ricondotte direttamente a Stallone. Rambo e Rocky di Stallone erano simboli di una generazione di mascolinità Dopotutto, Rambo e Rocky di Stallone erano simboli di una generazione di mascolinità, come fa notare in queste ore Lukas Shayo sul magazine americano Screen Rant.

“Negli anni '80 e '90, Stallone e Arnold Schwarzenegger erano le più grandi star d'azione al mondo e definivano l'epoca. In qualche misura, la mascolinità moderna veniva definita da quei due all'epoca. Ryan Gosling è nato nel 1980 e la regista di Barbie, Greta Gerwig, è nata nel 1983, il che significa che entrambi sono cresciuti nell'epoca di Stallone e Schwarzenegger. È naturale che abbiano influenzato Barbie”, aggiunge Shayo su Screen Rant. Questo spiega perché Ken prende in prestito alcune delle caratteristiche di stile di Stallone, così come prende a prestito cavalli e cappelli da cowboy da quelle idee storiche di mascolinità. Se non fosse stato per Stallone, la rappresentazione di Ken da parte di Gosling in Barbie avrebbe potuto essere molto diversa. “Questo spiega certamente perché Stallone è stato quasi scelto come Ken in primo luogo”, si legge su Screen Rant.

