Sly, nel documentario Sylvester Stallone racconta del figlio morto

Le parole del figlio Sage



Lo stesso Sage Stallone ne aveva parlato nel 1996, in un’intervista a People. “Quando urlavo: ‘Non hai mai passato del tempo con me! Non hai mai passato del tempo con mia madre!’, era vero. Guardavo in faccia mio padre e glielo dicevo davvero”, disse Sage ai microfoni di People, riferendosi al fatto che le sue battute sul set del film erano molto sentite proprio perché coincidevano davvero con quello che il ragazzo provava, con ciò che caratterizzava la sua vita vera, al di là della diegesi.

Sylvester Stallone nel 1985 si è separato dalla ex moglie, Sasha Czack, madre di Sage.



“Ho tirato fuori un sacco di cose. Siamo scoppiati in lacrime un paio di volte. Dopo il film tutto è cambiato. Faremmo qualsiasi cosa l'uno per l'altro”, aveva aggiunto Sage Stallone negli anni Novanta, facendo le proprie dichiarazioni a People.



Anche suo padre ha svelato che spesso la finzione che l’ha connotato a livello professionale coincideva con la vita vera, con la realtà che si ritrovava a vivere. “Cerco di catturare qualcosa che vorrei aver fatto nella vita reale, ma che non sono stato in grado di concretizzare. E quindi molto spesso l’ho fatto in modo teatrale, magico... in gran parte è vero”, afferma Sylvester Stallone.