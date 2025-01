È uscito il trailer ufficiale di The Recruit 2 (potete guardarlo nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo).

Nel video che anticipa ciò che vedremo in questo secondo capitolo del serial action vediamo il protagonista, interpretato da Noah Centineo, che vola in Corea.

Azione, suspense e nuovi volti sono i massimi protagonisti di questo trailer, che offre un succulento assaggio dell’avventura internazionale ricca di intrighi e colpi di scena che attende i fan dello show. A partire dal 30 gennaio 2025, gli spettatori potranno immergersi nelle sfide che attendono Owen Hendricks, il giovane avvocato della CIA.

Hendricks, interpretato magistralmente da Centineo, è impegnato a destreggiarsi tra pericoli, alleanze inaspettate e segreti che metteranno a dura prova la sua capacità di adattarsi al mondo dello spionaggio globale.

Tutti e sei episodi della seconda stagione saranno disponibili contemporaneamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 30 gennaio 2025.

Potete guardare il trailer ufficiale di The Recruit 2 nel video che trovate in alto, in cima a questo articolo.

I ciak tra Vancouver e Seoul

Le riprese della seconda stagione si sono svolte tra Vancouver e Seoul, con la capitale sudcoreana che gioca un ruolo fondamentale nel creare un’ambientazione autentica per la narrazione.

“Seoul non è solo un luogo, è un personaggio nella storia,” afferma l’attore protagonista, Centineo. Le strade e i paesaggi della città offrono uno sfondo vibrante per le operazioni di spionaggio e i dilemmi personali del protagonista.



Un nuovo capitolo con una trama avvincente

La narrazione della seconda stagione della serie riprende direttamente dal drammatico finale della prima stagione.

***ATTENZIONE: seguono spoiler, quindi se non avete ancora guardato fino alla fine la prima stagione di The Recruit non proseguite con la lettura di questo articolo***

Owen, interpretato da Noah Centineo, è ancora scosso dopo aver assistito al ferimento di Max Meladze (Laura Haddock) per mano della figlia Nichka (Maddie Hasson). Questo evento sconvolgente segna l’inizio di un’avventura mozzafiato. La mente di Owen è un caos, e il suo primo obiettivo è sopravvivere ai momenti immediatamente successivi, mentre cerca di proteggere la propria reputazione e dimostrare il suo valore come agente della CIA.



Alexi Hawley: “The Recruit vive di adrenalina”

“The Recruit vive di adrenalina”, spiega Alexi Hawley, creatore e showrunner della serie, come riportato dal sito web di Netflix, Tudum. “Abbiamo deciso di lanciare Owen in una situazione estrema fin dall’inizio. Questo contesto gli permette di brillare, mostrando le sue qualità uniche, ma mette anche in evidenza i suoi limiti. Non rallentiamo mai il ritmo.”

Hawley prosegue affermando quanto segue: “Owen si butta sempre a capofitto per vedere se riesce a venirne fuori. Non si preoccupa nemmeno di guardare prima di saltare. Per lui, è tutta una questione di sfida personale”.



Sei episodi per l'attesissima seconda stagione

La trama si sviluppa attraverso sei episodi, nei quali Owen si trova coinvolto in una missione in Corea del Sud. Tra intrighi internazionali, operazioni ad alto rischio e relazioni complesse con nuovi e vecchi alleati, il protagonista dovrà navigare in un mondo dove ogni decisione può essere fatale.

I personaggi sono sia vecchie conoscenze che nuovi volti, con una squadra assai ampliata.

La seconda stagione introduce un cast ricco di nuovi interpreti, che arricchiscono la narrazione con le loro storie e motivazioni personali. Tra i nuovi personaggi, citiamo i seguenti:

• Jang Kyun (Teo Yoo), un agente sudcoreano determinato a proteggere chi ama, anche a costo di sacrificare tutto.

• Grace (Young-Ah Kim), un’esperta ufficiale d’intelligence che affronta pressioni immense.

• Tom Wallace (Felix Solis), un diplomatico che non teme di negoziare anche con i nemici.

• Oliver Bonner-Jones (James Purefoy), un affascinante uomo d’affari britannico dal passato oscuro.

• Yoo Jin Lee (Shin Do-hyun), una giovane donna con legami personali con Owen.

• Nan Hee (Sanghee Lee), un’appassionata operatrice umanitaria.

Ritornano anche alcuni volti noti della prima stagione, come Vondie Curtis-Hall nel ruolo di Walter Nyland e Aarti Mann nei panni di Violet Ebner, mentre Maddie Hasson riprende il ruolo di Nichka Lashin, portando con sé un’intensità che promette di complicare ulteriormente la vita di Owen.



Relazioni e tensioni: la dinamica tra Owen e Jang Kyun

Una parte centrale della nuova stagione sarà la relazione tra Owen e Jang Kyun, che evolve in modo dinamico e complesso. “Non è una classica commedia tra amici,” spiega Hawley. “Questi due personaggi, pur trovandosi su fronti opposti, sviluppano un rapporto fatto di attriti e rispetto reciproco.”

Noah Centineo, parlando del suo collega di scena Teo Yoo, ha dichiarato: “La chimica sul set è qualcosa di difficile da costruire, ma lavorare con Teo è stato incredibile. Jang Kyun è un personaggio con una profondità emotiva straordinaria.”



Non vi resta che ingannare l’attesa (ma manca poco: il 30 gennaio arriverà la seconda stagione, tutta in blocco) per guardare il trailer ufficiale di The Recruit 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.