Netflix rinnova The Recruit per una seconda stagione

Netflix ha confermato che si farà una nuova stagione di "The Recruit", la seconda per l'esattezza. Il thriller di spionaggio con protagonista Noah Centineo continuerà con nuovi episodi avvincenti e intriganti seguendo la linea della prima stagione che i fan hanno apprezzato in tutto il mondo. "Sono entusiasta di tuffarmi di nuovo nel mondo divertente e pieno di azione di The Recruit. Vedere quanto il nostro pubblico sia stato coinvolto nell'avventuroso show ambientato nel mondo delle spie e il lavoro di Noah che, nei panni di Owen, è stato incredibilmente gratificante, mi fa ben sperare", ha detto il creatore, showrunner e produttore esecutivo Alexi Hawley in una dichiarazione, che è stata condivisa anche con Tudum.

The Recruit: cosa pensa Noah Centineo di una seconda stagione leggi anche Daisy Jones & The Six, la serie che racconta gli anni d'oro del rock “So di parlare a nome di tutto il cast e del team esecutivo di eOne e Netflix dicendo che siamo entusiasti di tornare a The Recruit per una seconda stagione. Non vedo l'ora di vedere cosa Alexi Hawley ha in serbo per tutti noi" ha detto Centineo che tornerà anche come produttore esecutivo oltre che come protagonista.

Di cosa parla The Recruit La prima stagione racconta le vicende di un giovane avvocato della CIA di nome Owen Hendricks, la cui prima settimana di lavoro viene sconvolta quando scopre una lettera minacciosa dell'ex risorsa Max Meladze, che intende rivelare al mondo i segreti dell'agenzia a meno che non venga scagionata dall’accusa di un grave reato. Owen viene rapidamente gettato in un mondo pericoloso di politici e persone potenti, mentre mira a completare il suo incarico e lasciare il segno alla CIA.

Il cast di The Recruit vedi anche The Last of Us, Neil Druckmann e le differenze tra serie e gioco Oltre a Centineo nel cast di The Recruit sono presenti Fivel Stewart, Vondie Curtis Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn e Daniel Quincy Annoh. Non si ha ancora conferma di coloro che torneranno nella nuova stagione o se ci saranno eventuali new entry, ma Doug Liman, Gene Klein e David Bartis di Hypnotic saranno produttori esecutivi con Adam Ciralsky di P3 Media e Charlie Ebersol.