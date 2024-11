11/12 ©Getty

JSU GARCIA - L’attore di origini cubane per oltre 20 anni ha usato lo pseudonimo di Nick Corri, con cui è accreditato anche in questo film, nel ruolo di Rod Lane, fidanzato di Tina Gray e vittima di Freddy (parte per cui inizialmente fu scelto Ralph Macchio, che quell’anno diventò una star recitando in Karate Kid). Garcia/Corri è apparso in altre pellicole della saga Nightmare e in numerose serie tv