Sembra essere affezionato al genere horror Kevin Bacon, che dopo l'ultima esperienza nella pellicola They/Them, risponde tra il possibilista e il divertito alle parole di Robert Englund, storico Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street. Englund ha infatti indicato proprio Kevin Bacon come possibile Freddy Krueger della nuova pellicola della serie di Nightmare.

Kevin Bacon come Freddy Krueger, le parole di Englund approfondimento They/Them criticato, Kevin Bacon: «L’horror strumento del cambiamento» Non è una novità che lo storico attore di Nightmare on Elm Street veda in Kevin Bacon uno dei migliori attori che possono sostituirlo nell’interpretazione del diabolico volto sfigurato di Freddy Krueger. Già durante un’intervista del 2017, Englund aveva dichiarato che vedere Bacon in una nuova pellicola della serie sarebbe stato “fantastico. Ha partecipato a uno dei miei film horror preferiti, Echi mortali. Credo che Kevin Bacon rappresenti la scelta giusta.” Non una scelta casuale, quella di Englund: Bacon non è nuovo infatti al genere horror, con una vasta esperienza in pellicole come Tremors, Ve ne dovevate andare e la pellicola horror queer They/Them. Ed è proprio la ricca carriera di Bacon a convincere Englund: “Penso che rispetti i film dell’orrore, non se ne prende gioco” aveva dichiarato.

La risposta di Kevin Bacon alle parole di Englund approfondimento Il trailer di They/Them, serie horror con Kevin Bacon e Carrie Preston Ed ecco che a distanza di qualche tempo, arriva anche la risposta di Kevin Bacon alla velata proposta. Durante un’intervista a Screen Rant, l’attore di Footloose si è detto possibilista: “Mai dire mai, e io quando dico mai dire mai poi lo faccio davvero”. L’attore ha poi continuato, specificando che sono davvero poche le proposte che rifiuta con un no deciso, perché non si può mai sapere come evolverà il futuro. Anche se la risposta può sembrare vaga, è perfetta per alimentare le voci che danno Bacon come favorito per il nuovo Freddy Krueger. Da poco i diritti della serie sono tornati agli eredi di Craven ed è sempre più concreta la volontà di riportare in auge la serie che ha segnato un’epoca del cinema horror, nonostante i film più recenti non abbiano entusiasmato critica e pubblico.

Kevin Bacon, le sue pellicole in uscita Se anche Bacon non vuole precludersi nessuna strada, deve fare i conti con i numerosi impegni che riempiono la sua agenda. È debuttata il 5 agosto 2022 la nuova pellicola di genere horror queer They/Them che vede Bacon nel ruolo del diabolico Owen Whistler, capo del campo di riorientamento sessuale per persone LGBTQIA+. Sempre il 2022 è l'anno di Space Oddity, pellicola nella quale interpreta Jeff McAllister, padre di Alex il cui unico desiderio è andare su Marte con un viaggio di sola andata. Prossimamente invece, Kevin Bacon affiancherà Peter Dinklage nel remake di The Toxic Avenger e apparirà in Leave the world behind, pellicola di Sam Esmail sulla pandemia.