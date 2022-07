Il film è ambientato all’interno del campeggio Camp Whistler , gestito da Kevin Bacon, che altro non è che un posto specializzato per il “recupero” di ragazzi omosessuali e trans attraverso uno speciale procedimento per “curarli” dalla loro “malattia”. Nel trailer ufficiale diffuso dal canale Youtube di Peacock, dalla durata di circa 2:22 minuti, possiamo vedere Kevin Bacon accogliere questi ragazzi “problematici”, spiegando loro che saranno seguito dal suo staff composto anche da una psicologa. Durante il soggiorno, però, oltre alle tante pressioni mentali che subiscono, appare un killer mascherato destinato a seminare il terrore a Camp Whistler . Per salvarsi, dunque, i ragazzi dovranno unirsi e cercare un metodo per sconfiggere lo spietato assassino. Durante il trailer, si può ascoltare la colonna sonora che accompagna le immagini, decisamente inquietante e particolarmente azzeccata per il film che sta presentando, assolutamente da non perdere per gli amanti del genere. All’interno del cast troviamo, oltre a Kevin Bacon , anche Carrie Preston, Anna Chlumsky, Theo Germaine, Monique Kim, Anna Lore, Austin Crute, Cooper Koch e Darwin del Fabro.

Le tematiche affrontate da They/Them

Come si evince dalla trama appena descritta, la tematica principale della pellicola ruota attorno alla comunità LGBTQ+ e di come, ancor oggi, ci siano discriminazioni a riguardo tanto da considerare l’omosessualità una “malattia da curare”. Il film sarà diretto da John Logan, al debutto come regista dopo averlo visto come sceneggiatore in famose pellicole come Il Gladiatore, Spectre, Skyfall e The Aviator per citarne alcune. They/Them è un horror del genere slasher, ovvero incentrato su un maniaco omicida che, con armi di piccolo o medio taglio, uccide brutalmente le persone che ha di fronte. L’assassino in questione, come si vede dal trailer, è una sorta di mix tra Jason Voorhees della saga di Venerdì 13 e Michael Myers, il killer della serie Halloween che ha lanciato Jamie Lee Curtis nel mondo del cinema. Per Kevin Bacon si tratta di una sorta di chiusura del cerchio in un film del genere, dal momento che nel 1980 aveva partecipato a Venerdì 13, prima pellicola in assoluto con protagonista il pocanzi citato Jason Voorhees.