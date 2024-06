1/14 ©Ansa

Capitan Jack Sparrow in Pirati dei caraibi, Roux in Chocolat, George in Blow e Barnabas Collins in Dark Shadows. Johnny Depp ha recitato in decine e decine di film, trasformandosi in personaggi che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Oggi -9 giugno 2024-, l'attore compie 61 anni: ecco le sue pellicole più famose, dai primi successi fino agli ultimi lavori sul grande schermo

Johnny Depp interpretera Satana nel film Carnival at the End of the Day