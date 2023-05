Lily-Rose Depp e papà Johnny al Festival di Cannes 2023. FOTO

16/16 ©Getty

Depp ha commentato il fatto di non aver lavorato neanche in una produzione hollywoodiana da quando sono iniziate le sue vertenze legali. “Quando ti chiedono di abbandonare il film che stai facendo a causa di qualcosa che è solo un mucchio di vocali e consonanti che fluttuano nell’aria… be’, sì, ti senti boicottato. Se mi sento boicottato ora? No, per niente. Non mi sento boicottato, perché non penso a Hollywood. Non ho più bisogno di Hollywood”, ha dichiarato durante la conferenza stampa del film di apertura di Cannes, Jeanne du Barry