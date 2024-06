The Carnival at the End of the Days, Johnny Depp interpreterà Satana

Johnny Depp ( FOTO ) sarà Satana in The Carnival at the End of Days, il nuovo film di Terry Gilliam . Il regista ha svelato a Premiere i primi dettagli della pellicola con Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa.

The Carnival at the End of Days, johnny depp protagonista

Al via la produzione della nuova pellicola di Terry Gilliam. Forbes ha rilanciato le dichiarazioni rilasciate dal regista a Premiere per annunciare il suo ritorno dietro la macchina da presa per The Carnival at the End of Days in cui l’attore statunitense interpreterà Satana.

Il regista e l’attore hanno già collaborato insieme per Paura e delirio a Las Vegas e Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo. La nuova pellicola vedrà nel cast anche altri tre volti molti amati del mondo di Hollywood, ovvero Jeff Bridges, Adam Driver (FOTO) e Jason Momoa.