I fan di Johnny Depp contro il reboot di Pirati dei Caraibi

I fan di Johnny Depp stanno pianificando di boicottare il reboot di Pirati dei Caraibi. Dato che il divo di Hollywood - che nella serie cinematografica ha vestito i panni dell’iconico Jack Sparrow - non dovrebbe più apparire nel riavvio di Pirates Of The Caribbean, come si evince da ciò che ha recentemente spiegato al sito web americano ComicBook il produttore del franchise Jerry Bruckheimer, la folta fanbase della star del cinema si sta facendo sentire sui social media per condividere i loro pensieri sulla sua presunta assenza da qualsiasi riavvio. Il produttore di Pirati dei Caraibi, Bruckheimer, ha recentemente confermato che un "riavvio" della serie è in corso, ma alcuni fan sono delusi perché hanno saputo che uno dei suoi personaggi più iconici non tornerà nel rebbot.

Parlando di recente con il portale statunitense ComicBook, Bruckheimer ha discusso della volontà sua e del suo team di riavviare alcune serie di film popolari, incluso il suo film del 1986 Top Gun (per il quale è stato realizzato un sequel nel 2022, intitolato Top Gun: Maverick).



Il produttore ha fatto capire che il reboot sarà qualcosa di totalmente nuovo Bruckheimer ha detto: "Non lo sai, davvero non lo sai. Perché con Top Gun, hai un attore iconico e brillante. E quanti film fa prima di fare Top Gun, non so dirlo”, ha spiegato riferendosi alla star del genere action Tom Cruise, la cui agenda è talmente fitta di impegni che risulta sempre molto difficile programmare con lui eventuali casting. Bruckheimer ha quindi spiegato che è probabile che il reboot di Pirati dei Caraibi arrivi prima dell’altro riavvio di una sua serie di film. “Stiamo per riavviare Pirati. È più facile da mettere insieme perché non devi aspettare certi attori”, dove con “certi attori” si riferisce appunto al sopracitato Tom Cruise. E comunque, forse, anche al mai citato (ma forse citato tra le righe) Johnny Depp, chissà… Jerry Bruckheimer ora fa intendere che il riavvio di Pirati dei Caraibi dovrebbe essere qualcosa di totalmente nuovo, con nuovi personaggi, nuovi interpreti e idee nuove di zecca.

Nel 2022, inoltre, Bruckheimer aveva dichiarato che Depp non sarebbe tornato sul set del presunto sesto film della serie cinematografica.

Il Capitano Jack Sparrow è sinonimo di Johnny Depp Depp ha interpretato il ruolo principale del Capitano Jack Sparrow in tutta la popolare serie di film, ricevendo una nomination agli Academy Award per la sua interpretazione nel primo, La maledizione della prima luna (The Curse Of The Black Pearl, 2003), che è il capostipite della saga. I fan di Depp in queste ore si stanno facendo sentire sui social media per condividere i loro pensieri sulla presunta assenza del loro beniamino da qualsiasi riavvio.

“Non c'è alcun senso nell’avere Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp. È l'anima di questa serie, è una sciocchezza! Il riavvio affonderà”, è uno dei tanti commenti che si leggono in queste ore su X (l’ex Twitter).

I fan di Depp fanno notare che l’attore era l’anima della serie cinematografica

Un altro fan ha scritto: "Nessun Johnny Depp = Nessun Pirati dei Caraibi, quell'uomo era il volto della serie”. Altri stanno pianificando di boicottare il riavvio, con un utente che scrive su X: "Se Johnny Depp non è in questo nuovo film dei Pirati dei Caraibi, non lo guarderò". Un altro ha posto la domanda: "Qualcuno guarderà davvero Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp?"

E ancora: “Ok, tutti – sapete cosa fare. È ora di far sapere a Disney e a Jerry che butteranno via soldi se faranno un Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp”.

Un altro tweet recita: "Diciamo No a tutti i riavvii di Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp - Firma la petizione!". Ebbene sì: un utente di X ha avviato una petizione per vedere il ritorno di Depp nella serie di film.