Johnny Depp sarebbe interessato al castello di Montalto Dora

L'attore, attualmente in Italia per le riprese di "Modì", avrebbe visitato le colline del torinese in cerca di una nuova dimora

Johnny Depp sta attualmente lavorando alle riprese di Modì, il biopic su Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Per il suo secondo film da regista, l'attore ha scelto gli studi Mirafiori di Torino. Ed è proprio nei dintorni di Torino, che avrebbe trovato la sua futura dimora.

L'interesse per il castello di Montalto Dora

Secondo alcune indiscrezioni, Johnny Depp avrebbe approfittato delle pause dal set per visitare le colline del Torinese. E, giunto a Montalto Dora, si sarebbe innamorato di quel piccolo borgo col suo castello. Interessato ad acquistare un maniero nel canavese, avrebbe visitato i tre castelli in vendita (Montalto, Pavone e Andrate), mettendo gli occhi su Montalto Dora. Pare che, a confermarlo, sia stato anche il sindaco Renzo Galletto. Del resto, il castello del paese è in vendita per 4,8 milioni di euro ed è davvero lussuoso. I suoi 2mila metri quadrati ospitano 11 camere, 13 bagni, una cappella del XV secolo e un cortile pavimentato. A completare la proprietà, sita a 405 metri d'altezza sul Monte Crovero, con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea, una cascina e un castelletto.