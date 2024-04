Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral

La residenza estiva dove l'8 settembre 2022 morì la regina Elisabetta potrà essere visitata dal 1 luglio al 4 agosto, ma ad un prezzo non accessibile a tutti

Il castello di Balmoral, la residenza estiva dove l'8 settembre 2022 morì la regina Elisabetta, aprirà le porte al pubblico in estate. Re Carlo ha infatti deciso di consentire ai visitatori di esplorare l'interno della tenuta nelle Highlands scozzesi, teatro di momenti cruciali della Royal Family, dal 1 luglio al 4 agosto. Il prezzo del biglietto, però, non è sicuramente accessibile a tutti: l’ingresso costerà tra le 100 e le 150 sterline (ovvero fino a 175 euro).

Fino ad ora, le visite al castello si erano limitate ai giardini e alla sala da ballo, dove la bara della defunta regina fu collocata dopo la sua morte nel settembre 2022, con un costo di 17,50 sterline (20 euro). Questi nuovi tour estivi per piccoli gruppi (40 biglietti al giorno), invece, includeranno, oltre al tradizionale tè pomeridiano, anche una visita alle stanze utilizzate dal re e dalla regina, alle due sale da pranzo, al salotto, all'atrio del paggio e al corridoio rosso, dove re Carlo ha incontrato il primo ministro Rishi Sunak all'inizio di quest'anno. La mossa sembra riflettere il desiderio del re di aprire al pubblico le porte delle residenze più ufficiali.

L’accesso finora è stato limitato al pubblico

«Dal suo completamento nel 1855, l'accesso all'interno del castello di Balmoral è stato limitato al pubblico. Per la prima volta nella storia, siamo entusiasti di annunciare il lancio di tour privati ​​all'interno del castello: The Balmoral Experience», si legge sul sito web della tenuta. «Scopri la storia e il patrimonio di Balmoral, guidato dalle nostre guide esperte attraverso alcune delle squisite stanze all'interno del Castello di Balmoral. Vedrai perché Balmoral è un posto così speciale: la tanto amata e celebrata residenza della famiglia reale nelle Highland».



La storia del castello



Con circa 150 stanze, il castello di Balmoral era utilizzato come residenza estiva dalla regina Elisabetta II e dalla sua famiglia. Fu acquistato per la regina Vittoria dal principe Alberto nel 1852, dopo essere stato affittato per la prima volta nel 1848. Al suo interno, è forse uno dei più lussuosi ed eleganti tra le proprietà della famiglia reale inglese, con tantissimi dipinti d’epoca e fotografie che decorano le sue mura.