Johnny Depp negli studi di Torino per girare le riprese del film Modì

È atterrato all’aeroporto di Caselle a bordo di un jet privato nella notte tra giovedì e venerdì. Ha soggiornato in gran segreto nella suite imperiale all’ultimo piano dell’hotel Principi di Piemonte, lo stessa che ha ospitato altre grandi star come Madonna, Novak Djokovic e Mike Tyson. Ha viaggiato per le strade di Torino su un van dai vetri oscurati e senza mai passare dall’ingresso principale. La presenza di Johnny Depp nel capoluogo piemontese, però, non è passata a lungo inosservata. Il divo di Hollywood ha raggiunto i Tuscany Film Studios di Mirafiori, un’eccellenza nell’ambito della virtual reality, per girare due scene del nuovo film da regista, Modì, che racconta quarantotto ore nella travagliata vita del pittore maledetto del Novecento Amedeo Modigliani.

L'arrivo negli studios

A ventisette anni dall’esordio dietro alla macchina da presa, avvenuto per il film Il Coraggioso con Marlon Brando, Depp ha varcato la soglia degli studi che in passato hanno accolto anche Vincent Cassel per il musical The Opera!. Con cappellino di lana a strisce colorate e bomber mimetico, la star ha incontrato Andrea Iervolino, produttore del film con Ilbe, che ha dichiarato: “Con Johnny abbiamo una collaborazione di lungo corso. Insieme, per esempio, abbiamo realizzato la serie animata Puffins e il film Waiting for the Barbarians. Sono orgoglioso di aver portato una star internazionale del suo calibro a Torino, una città che ha il potenziale per affermarsi come polo cinematografico a livello globale”. Terminate le riprese negli studi virtuali, Johnny Depp si sposterà a Carignano per girare altre sequenze all’aperto.