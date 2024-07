Star Wars: The Acolyte, ultima puntata con un cameo d'eccezione

Nelle scene finali della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars, i fan ritrovano, a sorpresa, un personaggio amatissimo, dall'aspetto inconfondibile. Ecco come ci siamo arrivati





Con la diffusione dell'ottavo episodio, in streaming a partire dal 17 luglio su Disney + e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, si è chiusa la prima stagione di The Acolyte - La seguace, la serie televisiva nata dall'universo di Star Wars che ha appassionato i fan del franchise e non solo.

Il finale della stagione, che era iniziata lo scorso 5 giugno e che è andata in onda in tv con un nuovo episodio ogni settimana, ha svelato la presenza di un personaggio molto noto della “Galassia lontana lontana”. Il cameo, inaspettato, ha colto di sorpresa i fan e gli spettatori dello show.

Attenzione: da questo momento in poi, l'articolo CONTIENE SPOILER.

Il cameo nel finale di stagione The Acolyte - La seguace racconta una storia ambientata nell'Alta Repubblica, ovvero almeno cento anni prima dei fatti narrati in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, quarto film dell asaga di George Lucas uscito al cinema nel 1999.

La collocazione temporale dei fatti, esclude, automaticamente, la presenza dei volti della saga cinematografica che, in qualche caso, sono stati ripresi anche nel recente corso di serie televisive di Guerre Stellari.

L'ultimo episodio dello show con Amandla Stenberg e Lee Jung-jae, però, ospita una figura centrale nella storia più ampia: Yoda, il leggendario Gran Maestro dell'Ordine Jedi. Non vediamo il volto ma la sagoma, inquadrata di spalle, è inconfondibile, con le orecchie verdi e il ciuffo di capelli bianchi sulla testa.

Come è giustificabile questa apparizione? Dai fumetti e dai libri apprendiamo che Yoda nell'Alta Repubblica era vivo ed era già un molto noto Maestro Jedi. Questa sarebbe la prima apparizione in questo periodo storico, sullo schermo, in live-action. approfondimento The Acolyte, la nuova serie tv di Star Wars sarà più inclusiva

The Acolyte – La seguace 2 si fara? Yoda appare per pochi istanti poco prima dei titoli di coda, in occasione di un incontro tra Vernestra Rwoh “Vern” (nella serie, l'attrice canadese Rebecca Henderson) che aveva deciso di informare un altro Jedi di ciò che stava accadendo con Sol, Osha e Mae. L'episodio è importante anche per l'introduzione di Darth Plagueis, Signore dei Sith, mentore di Sheev Palpatine/Lord Sidious.

Molto c'è ancora da dire nello show prequel di Star Wars. Al momento, i realizzatori confermano che non c'è stata richiesta di un seguito, anche se la storia richiederebbe uno o più nuovi cicli di episodi.

Leslye Headland, l'ideatrice della serie, ha affermato in un'intervista di non aver scritto ancora nulla ma se una stagione numero due ci sarà si saprà a breve, appena i produttori avranno valutato l'accoglienza e il numero di streaming delle otto puntate. In ogni caso, dell'ipotetico nuovo materiale potrebbe non essere pronto prima del 2026.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Wars (@starwars) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie