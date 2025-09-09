The Conjuring - Il rito finale, il miglior debutto per un film horror

Vera Farmiga e Patrick Wilson sono tornati a interpretare Ed e Lorraine Warren per la regia di Michael Chaves. La pellicola ha incassato oltre 194 milioni di dollari nel weekend di apertura

The Conjuring - Il rito finale è divenuto il film horror con il miglior debutto internazionale di sempre. La pellicola, diretta da Michael Chaves , ha superato il precedente record detenuto da IT con protagonista Bill Skarsgård per la regia di Andy Muschietti.

Il film è il nono lavoro dell’universo The Cojuring, inaugurato nel 2013. Intervistato da GamesRadar+ , Michael Chaves ha dichiarato: “Penso che si voglia chiudere quando si è in crescita. Credo che sia qualcosa che tutti abbiamo avuto la confidenza di dire, cioè, siamo in un momento fantastico con questo lavoro, con questa serie, e non vogliamo che si blocchi. Volevamo concludere con sicurezza e alle nostre condizioni”. Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick hanno firmato la sceneggiatura.

Debutto straordinario per The Conjuring - Il rito finale, divenuto il film di genere horror con il maggior weekend di apertura di sempre a livello mondiale. In pochi giorni la pellicola ha incassato 194.000.000 di dollari scrivendo una nuova pagina della storia del cinema. Il regista ha ringraziato il pubblico con un post sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutti. Che weekend fantastico”.

Vera Farmiga e Patrick Wilson sono tornati a interpretare Ed e Lorraine Warren per la pellicola basta su una storia vera. Nel cast anche Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook. Produttori esecutivi Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter e David Leslie Johnson-McGoldrick. Benjamin Wallfisch ha firmato le musiche, mentre Ian Broucek ha curato la supervisione musicale.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola, arrivata nelle sale cinematografiche giovedì 4 settembre, distribuita da Warner Bros. Italia: “Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano per affrontare un ultimo caso nei panni dei celebri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, in un agghiacciante e potente nuovo atto della saga che ha conquistato il botteghino globale”.

Intervistata da USA Today, Vera Farmiga ha parlato del lavoro sul set: “È davvero pesante e oscuro e noi ci andiamo come attori. E quando le cose si riversano nella tua vita, diventa un po' complicato".