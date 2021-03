WandaVision diretta da René Ferretti di Boris in un video di un fan

Su YouTube Stefano Baglio ci offre una miscellanea di spezzoni tratti dalle due serie televisive, regalandoci un momento di ilarità pura che omaggia entrambi gli show in maniera esilarante (la parte esilarante è chiaramente quella che fa leva su Boris, trasformando la sitcom Marvel in una divertente versione della soap opera Gli occhi del cuore)

Grazie Stefano Baglio: il tuo video in cui mixi spezzoni di WandaVision e Boris, creando un finto Wanda e Visione girato dal maestro del trash italiano - René Ferretti di Boris - come se fosse la soap-opera Gli occhi del cuore ci riempie il cuore. Facendoci venire le lacrime agli occhi, stando a tema Gli occhi del cuore appunto.

Lacrime da grasse risate, s'intende.

Ma facciamo un passo indietro: Stefano Baglio è uno YouTuber con un canale che vanta oltre 160mila iscritti. La sua passione per le serie tv è palpabile, la si può notare anche dando una rapida occhiata alla sua foto profilo di YouTube in cui strizza l’occhio alla tuta gialla di Breaking Bad. Anche la copertina del suo canale omaggia lo spin-off della serie di The Cook aka Walter White, ossia Better Call Saul. Ribattezzata da Baglio come “Better Watch Baglio”…

Il suo cognome è una garanzia di vis comica (Aldo Baglio è il celebre Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, di cui non sappiamo se Stefano è parente. Ma comunque buon sangue - o buon cognome - non mente).



Tornando a noi, ossia al cocktail inebriante in cui Stefano Baglio ci shakera WandaVision e Boris, ecco innanzitutto il video. Preparatevi a tamponare le gote del viso con un fazzoletto per asciugare le copiose lacrime.