Boris 4, la quarta stagione ci sarà: "l'annuncio" di René Ferretti

Dunque è ufficiale: la quarta stagione di Boris si farà, a undici anni di distanza dalla terza (e solo apparentemente ultima) e a dieci dal film che sembrava aver messo un punto fermo alle vicende tragicomiche di René Ferretti, Stanis LaRochelle, Diego Lopez, Arianna, Seppia, Biascica, Duccio eccetera. Lo ha annunciato stamattina Disney+ in un comunicato stampa che lancia la nuova piattaforma Star+ in arrivo il 23 febbraio; lo ha confermato a modo suo anche René Ferretti, “sorpreso” in questa doppia telefonata intorno alle nove del mattino...

In attesa dell'esatta data d'uscita, come sarà quindi Boris 4? Sicuramente dovrà rinunciare al genio di Mattia Torre, lo sceneggiatore scomparso prematuramente il 19 luglio 2019, e anche all'assistente Itala, interpretata dall'attrice Roberta Fiorentini scomparsa il 23 ottobre dello stesso anno. Gli episodi saranno sei di mezz'ora ciascuno; il resto del cast dovrebbe essere confermato, anche se naturalmente non mancheranno le new entry. Dieci anni fa avevamo lasciato la troupe nel momento del massimo successo, dopo il discutibile cinepanettone “Natale con la Casta”: ma il mondo è profondamente cambiato, così come il cinema e la televisione...