I 20 film horror più spaventosi di sempre secondo Science of Scare

I 20 film horror più spaventosi di sempre secondo il report scientifico Science of Scare
Il progetto ha monitorato le reazioni cardiache di 250 spettatori per stilare la classifica delle pellicole dell’orrore più da brivido della storia. Scopriamo di seguito le prime venti posizioni di questi capolavori del batticuore, andando dalla ventesima posizione a ritroso, fino ad arrivare al grande vincitore di questa “gara”, che trovate nell’ultima foto. Un bell’elenco perfetto per prepararsi al meglio alla Notte di Halloween…
A cura di Camilla Sernagiotto