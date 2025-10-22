Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I 20 film horror più spaventosi di sempre secondo il report scientifico Science of Scare

Cinema fotogallery
21 foto
©Webphoto

Il progetto ha monitorato le reazioni cardiache di 250 spettatori per stilare la classifica delle pellicole dell’orrore più da brivido della storia. Scopriamo di seguito le prime venti posizioni di questi capolavori del batticuore, andando dalla ventesima posizione a ritroso, fino ad arrivare al grande vincitore di questa “gara”, che trovate nell’ultima foto. Un bell’elenco perfetto per prepararsi al meglio alla Notte di Halloween…

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

I 20 film horror più spaventosi di sempre secondo Science of Scare

Cinema

Il progetto ha monitorato le reazioni cardiache di 250 spettatori per stilare la classifica delle...

21 foto

The Legend of Tarzan, il cast del film con Alexander Skarsgård

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 22 ottobre, il film del 2016 diretto da David Yates. La...

7 foto

Miley Cyrus, da Hannah Montana ad oggi

Musica

Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo...

20 foto

Il Mostro, il cast della serie tv Netflix sul Mostro di Firenze. FOTO

Serie TV

La serie televisiva diretta da Stefano Sollima riapre la ferita del caso del Mostro di Firenze,...

13 foto

Valeria Golino compie 60 anni, i suoi film più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice e regista, nata a Napoli il 22 ottobre 1965, nel corso della sua carriera ha lavorato...

20 foto
Valeria Golino

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Festa del Cinema di Roma, presentato il documentario sui Monti Lepini

    Cinema

    Nell’appuntamento cinematografico romano, è andato in scena il documentario “Lepini, un...

    Verdena, Roberta Sammarelli lascia la band: l'annuncio

    Musica

    La bassista della band comunica la decisione sui social dopo quasi trent'anni di musica condivisa...

    Carl Brave, la possibile scaletta del concerto a Padova

    Musica

    Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord: “In questo momento in...