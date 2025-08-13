Quando Scarlett Johannson ha presentato Eleanor the Great, la sua prima regia cinematografica, in anteprima al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard, chi ha visto il film ha parlato di una pellicola dal tocco contemporaneo che descrive emozioni eterne.

Queste sensazioni ci giungono intatte con l'arrivo del trailer ufficiale, diffuso da Sony Pictures e disponibile per ora solo in lingua originale.

Nella clip di poco più di due minuti e mezzo (in testa a questo articolo), c'è un sostanzioso assaggio di una storia toccante: quella di Eleanor, personaggio che ha il volto di June Squibb, che ritorna alla vita in atà molto adulta, proprio quando si era convinta che per lei fosse tutto finito e già scritto.

La trama di Eleanor the Great

Eleanor Morgestein, una donna che ha passato i novant'anni, perde la sua più cara amica con cui divideva giornate lente e spensierate. Dopo aver vissuto per decenni in Florida, si trasferisce a New York, città che vede per la prima volta e che diventerà lo sfondo di inaspettate conoscenze ed avventure.

Tra i suoi incontri, quello con la diciannovenne Nina (Eryn Kellyman, recentemente apparsa in 28 anni dopo), si rivela il più importante.

La ragazza, che ha da poco perso sua madre e che sta facendo i conti col lutto insieme a suo padre (Chiwetel Ejiofor), sta scrivendo sui sopravvissuti all'Olocausto e Eleanor si finge una di essi.

La bugia sanerà le sue ferite e quelle di chi le sta intorno.

Una storia sugli invisibili di New York

Scarlett Johansson, che prima di questo film aveva diretto solo un cortometraggio, ha detto di aver scelto questo film, scritto da Tony Kamen, per la sua peculiarità.

Eleanor the Great racconta una piccola storia luminosa e piena di speranza, una trama che mette al centro la vecchiaia descritta come una fase della vita ricca di potenziale.

Eleanor, la protagonista, riscopre la vita, la compagnia delle persone, la leggerezza, le risate. Il trasferimento in un'altra città e la bugia che racconta a Nina sono per lei l'inizio di un nuovo inaspettato capitolo della sua esistenza, tutt'altro che al capolinea passati i novant'anni.

Eleanor è una delle persone invisibili che abitano New York, la città dove è nata e cresciuta Scarlett Johansson. L'attrice e regista ha detto nelle interviste promozionali del lungometraggio che la Grande Mela è piena di storie come quelle della sua protagonista e delle persone che la accompagnano in questa emozionante avventura: persone che vogliono ricominciare, nonostante la vita le abbia messe alle strette.

Nel trailer del film, nelle sale statunitensi e in Canada uscirà il 26 settembre (la data della distribuzione italiana non è stata ancora resa nota), parla di ruolo della vita per June Squibb, attrice candidata al premio Oscar per Nebraska di Alexander Payne. Squibb, che è molto attiva e richiesta sia dal cinema che dalla tv, ha auto una nuova ondata di popolarità con Thelma, la commedia action del 2024 di Josh Margolin.