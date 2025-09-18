The Batman 2, Matt Reeves ha annunciato che il suo villain non è mai apparso in un filmCinema
Il regista con le sue dichiarazioni esclude Joker e altri volti noti: l'antagonista del sequel sarà un debutto assoluto sul grande schermo, con le teorie dei fan che puntano su Hush, Killer Croc o Clayface
Mancano ancora più di due anni all’uscita, ma l’attesa per The Batman – Part II è già altissima. Ora che Matt Reeves ha terminato la sceneggiatura e punta a girare nella primavera del 2026, cominciano a trapelare nuovi dettagli sul sequel con Robert Pattinson. L’uscita è fissata per il 1° ottobre 2027 e il regista ha confermato che la pellicola farà parte della linea Elseworlds, rimanendo quindi separata dal DCU principale.
Un nuovo villain mai visto al cinema
Reeves, intervistato da Josh Horowitz sul red carpet degli Emmy, ha rivelato che il cattivo di The Batman – Part II “non è mai stato rappresentato in un film prima d’ora”. Un’indicazione che esclude quasi certamente il Joker, Bane o Mr. Freeze, già apparsi in passato, e che apre la strada a personaggi mai adattati sul grande schermo. Tra i più citati dai fan spiccano Hush, Killer Croc e la Corte dei Gufi, ma non mancano voci su Clayface, che avrà un progetto dedicato. L’idea di Reeves è stata quella di scegliere un villain capace di rispecchiare la nuova direzione narrativa del sequel, con Gotham pronta a diventare sempre più oscura.
Più spazio a Bruce Wayne
Se il primo capitolo si concentrava principalmente su Batman, il sequel darà maggiore attenzione a Bruce Wayne. Reeves ha spiegato che nei film precedenti del Cavaliere Oscuro le origini erano sempre il fulcro, ma stavolta i fan vedranno “l’uomo dietro la maschera” in modi inediti. Confermati nel cast naturalmente Robert Pattinson, Jeffrey Wright (Gordon) e Andy Serkis (Alfred), con l’aggiunta quasi certa di Colin Farrell, reduce dallo spin-off The Penguin. Le indiscrezioni parlano anche di un possibile conflitto morale con Harvey Dent e di un’esplorazione più profonda della corruzione sistemica di Gotham, continuando l’impronta noir e investigativa già apprezzata nel primo film.
Con The Batman (2022), Reeves ha ottenuto oltre 772 milioni di dollari al box office e quattro nomination agli Oscar, guadagnandosi la fiducia di critica e pubblico. Ora, con un sequel che promette di essere più cupo e introspettivo, l’attesa cresce: il viaggio di Bruce Wayne sembra appena cominciato mentre un futuro con The Batman 3 sembra ancora incerto.
