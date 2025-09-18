Il regista con le sue dichiarazioni esclude Joker e altri volti noti: l'antagonista del sequel sarà un debutto assoluto sul grande schermo, con le teorie dei fan che puntano su Hush, Killer Croc o Clayface

Mancano ancora più di due anni all’uscita, ma l’attesa per The Batman – Part II è già altissima. Ora che Matt Reeves ha terminato la sceneggiatura e punta a girare nella primavera del 2026, cominciano a trapelare nuovi dettagli sul sequel con Robert Pattinson. L’uscita è fissata per il 1° ottobre 2027 e il regista ha confermato che la pellicola farà parte della linea Elseworlds, rimanendo quindi separata dal DCU principale.

Un nuovo villain mai visto al cinema Reeves, intervistato da Josh Horowitz sul red carpet degli Emmy, ha rivelato che il cattivo di The Batman – Part II “non è mai stato rappresentato in un film prima d’ora”. Un’indicazione che esclude quasi certamente il Joker, Bane o Mr. Freeze, già apparsi in passato, e che apre la strada a personaggi mai adattati sul grande schermo. Tra i più citati dai fan spiccano Hush, Killer Croc e la Corte dei Gufi, ma non mancano voci su Clayface, che avrà un progetto dedicato. L’idea di Reeves è stata quella di scegliere un villain capace di rispecchiare la nuova direzione narrativa del sequel, con Gotham pronta a diventare sempre più oscura. Leggi anche The Batman 2, James Gunn dice la sua sul rinvio dell'atteso sequel