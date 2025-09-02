Clayface: iniziate le riprese del nuovo film DC. Le prime foto dal set

Il progetto cinematografico Clayface , ideato da DC Studios, ha finalmente preso il via. Le riprese sono iniziate ufficialmente a Liverpool – la città che più di tutte richiama l’estetica cupa di Gotham City. L’attore gallese Tom Rhys Harries è stato scelto per interpretare il protagonista, il celebre villain Matt Hagen nella sua versione Clayface. Le prime foto trapelate dal set del cinecomic mostrano l’attore mentre lascia quello che sembra essere un ospedale, con il volto completamente coperto di bende. Lo scatto sembrerebbe raffigurare una delle prime scene del film, in cui Matt Hagen subisce un incidente che lo trasformerà in Clayface. La data d’uscita del film è fissata per l’11 settembre 2026 , proprio dopo l’attesissimo Supergirl, anch’esso previsto per l’estate 2026.

Un’idea non in programma

James Gunn ha spiegato di non aver mai considerato l’idea di realizzare un film su Clayface, fino all’intervento del regista Mike Flanagan: "Ad essere sincero, non pensavo che sarebbe successo, ma lui è arrivato e mi ha proposto l'idea, e ho pensato fosse fantastica. È un body horror che si svolge nel DC Universe. Poi ha scritto la sceneggiatura, che era eccezionale. Noi non avevamo in programma di fare Clayface", ha continuato Gunn.