Clayface: iniziate le riprese del nuovo film DC. Le prime foto dal set

Il cinecomic arriverà nelle sale l'11 settembre 2026. Un'idea che come dichiarato dal regista James Gunn "non avevamo in programma di fare"
Il progetto cinematografico Clayface, ideato da DC Studios, ha finalmente preso il via. Le riprese sono iniziate ufficialmente a Liverpool – la città che più di tutte richiama l’estetica cupa di Gotham City. L’attore gallese Tom Rhys Harries è stato scelto per interpretare il protagonista, il celebre villain Matt Hagen nella sua versione Clayface. Le prime foto trapelate dal set del cinecomic mostrano l’attore mentre lascia quello che sembra essere un ospedale, con il volto completamente coperto di bende. Lo scatto sembrerebbe raffigurare una delle prime scene del film, in cui Matt Hagen subisce un incidente che lo trasformerà in Clayface. La data d’uscita del film è fissata per l’11 settembre 2026, proprio dopo l’attesissimo Supergirl, anch’esso previsto per l’estate 2026.
Chi è Matt Hagen
Matt Hagen è una carismatica star del cinema, sfigurata da un tragico incidente. In seguito, riceve una proposta da un gruppo criminale di Gotham City: utilizzare una speciale crema in grado di rimodellare il proprio corpo a piacimento. La situazione però precipita quando i malavitosi tentano di ucciderlo usando la sostanza stessa trasformandolo involontariamente in un mostruoso gigante dalla forza sovrumana, capace di cambiare forma. Nasce così il villain Clayface.
Nei fumetti originali, Hagen è il secondo Clayface: un avventuriero che si trasforma in un mostro dopo essere entrato in contatto con una pozza radioattiva di protoplasma. Questa origine, tuttavia, è stata modificata nella serie Batman 2 di Matt Reeves (prodotta da Peter Safran), anche se le prime immagini dal set sembrano smentire un collegamento diretto con quell’universo narrativo: Inizialmente si pensava che Clayface potesse far parte dello stesso mondo, ma la differenza stilistica nei veicoli di scena suggerisce che il film si svolga in un universo separato.
Un’idea non in programma
James Gunn ha spiegato di non aver mai considerato l’idea di realizzare un film su Clayface, fino all’intervento del regista Mike Flanagan: "Ad essere sincero, non pensavo che sarebbe successo, ma lui è arrivato e mi ha proposto l'idea, e ho pensato fosse fantastica. È un body horror che si svolge nel DC Universe. Poi ha scritto la sceneggiatura, che era eccezionale. Noi non avevamo in programma di fare Clayface", ha continuato Gunn.
Un mondo già popolato da villain
Altri dettagli emersi dal set rivelano che il Joker è già attivo: sui muri di Gotham City è stato avvistato un graffito con la scritta “The Jokers”. Possiamo quindi dedurre che il Clown Principe del Crimine abbia già fatto la sua apparizione e che la storia di Clayface si svolga in un mondo in cui vigilanti e supercriminali sono già presenti e affermati all’interno del DCU.