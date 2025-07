Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn pubblica il primo poster

A una settimana dall'uscita nei cinema italiani di Superman , la pellicola con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio che sta raccogliendo consensi tra il pubblico e ottimi risultati al box office, James Gunn ne approfitta per sorprendere i fan con un nuovo contenuto dedicato a Supergirl: Woman of Tomorrow, il prossimo film targato DC Studios con protagonista Milly Alcock , atteso al cinema il 26 giugno 2026 . Gunn, che da quando è a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran è diventato il maggior promoter dei progetti dello studio, ha diffuso un primo poster della pellicola che anticipa alcune cose del titolo e in particolare descrive meglio lo spirito dell'eroina apparsa in un apprezzato cameo del film adesso al cinema. Kara Zor-El è una protagonista un po' sopra le righe, ribelle e irriverente . E nell'immagine il claim che ha accompagnato l'uscita di Superman, l'ormai famoso "Look Up", è coperto da una nuova scritta fatta con lo spray : " Look Out ".

Milly Alcock in costume nel teaser poster

"Look Out", ovvero, fate attenzione. Supergirl sta arrivando e ha intenzione di travolgere con la sua energia l'universo adesso abitato da suo cugino Superman.

In senso buono, naturalmente, potando valore aggiunto alle storie del rinnovato DCU, l'Universo dei progetti cinematografici targati DC Studios, le cui fondamenta sono state gettate con Superman di James Gunn, pellicola che sta incontrando il favore pressoché universale degli spettori, entusiasti di aver trovato un nuovo filone di storie di supereroi a cui appassionarsi.

La Supergirl di Milly Alcock ha già chiarito con la sua breve apparizione prima dell'epilogo del film di Gunn che sarà un'eroina molto diversa da come è nata sulla pagina del fumetto.

L'adolescente kryptoniana è stata spettatrice di molti orrori e situazioni traumatiche e al pari di Krypto, il supercane di cui è proprietaria - la vera rivelazione del cinecomic di Gunn - farà le cose a modo suo, senza tenere troppo conto delle regole e delle conseguenze.

Queste caratteristiche di Supergirl sono state discusse in anticipo dal regista e sceneggiatore statunitense, che ha affidato questo progetto a Craig Gillespie.

Il poster, che è arrivato a sopresa sul suo profilo social, condiviso con quello di Alcock e poi ripostato da tutti i profili social collegati alla produzione, conferma l'idea che i fan si sono fatti della nuova Kara Zor-El.

Milly Alcock è appoggiata a un muro su cui l'iconica S di Superman è stata imbrattata. Tra le mani ha una bibita blu, dello stesso colore del top del costume, che non era evidente nella prima foto ufficiale pubblicata dal set, e che intravediamo da un soprabito sgualcito e indossato con una certa noncuranza.

La ragazza non bada molto alla forma e tutto ci fa pensare che sarà certamente portatrice sana di caos, come il suo adorabile cucciolo col mantello.

Manca ancora molto all'uscita del film e molte saranno le anticipazioni dei prossimi mesi. Per Gunn e il suo cast è ancora tempo di godersi i numeri di Superman che nel fine settimana del debutto in sale è andato molto bene nel mercato nordamericano dove ha superato i centoventi milioni di dollari.