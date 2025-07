Superman, la recensione del film di James Gunn tra ironia e cuore

D’altronde questo è il primo lungometraggio del nuovo DC Universe (DCU) firmato Gunn: persino la Fortezza della Solitudine, incastonata tra i ghiacci eterni e polari, qui diventa un locus amoenus , un posto dove potresti quasi volerti fermare per un drink, se non temessi di congelarti le sopracciglia. Persino i poderosi droidi kryptoniani, benché privi di coscienza, sembrano possedere un bizzarro senso dell’umorismo , e non è escluso che in quella roccaforte di ghiaccio possa apparire, decisamente in hangover dopo serate in altri universi, qualche parente di Kal-El, il supereroe che in Italia chiamavano Nembo Kid . Pare che i kryptoniani possano ubriacarsi solo su pianeti illuminati da un sole rosso, ma chissà: forse anche tra quei cristalli di ghiaccio, un attimo prima di ripartire a volare, riescono a concedersi un momento di umanissima vertigine.

“L’amore è un cane che viene dall’inferno”, pontificava l'immenso e sempre sbronzo Charles Bukowski. Ma l’aforisma non vale se vieni da Krypton, ti chiami James Gunn e devi dirigere il nuovo film del DC Universe . Forse è per questo che in Superman, nelle sale cinematografiche dal 9 luglio, è Kripto, il migliore amico dell’Uomo d’Acciaio, a salvare Kal-El da una dolorosa morte per assideramento . Già dall’incipit capisci che il film ha fatto ciaone ai toni crepuscolari, dolenti, grondanti sangue e sensi di colpa delle precedenti opere tratte dai fumetti DC.

Il film gioca con l’eredità Donner, ma sa benissimo in che anno siamo, in un’epoca dove la soglia di attenzione è più ridotta del bikini di una concorrente di un reality americano, e ti butta subito nell’azione anche se si tratta di un reboot. Lois Lane conosce la vera identità di Superman, e va bene così . Ormai non puoi fare a meno di rappresentare i social se realizzi un cinecomic, e Superman sdogana la shitstorm con abilità: l’alieno diventa la vittima predestinata della schadenfreude collettiva, popolare quanto un banchetto di hot dog a Times Square.

Il film è un festoso biglietto d’ingresso al luna park della memoria , ai film di Richard Donner, a partire dai titoli di testa che utilizzano lo stesso font della pellicola del 1978, quel “Superman font” serif che illumina la sala come la S sul petto di David Corenswet , che qui è il Superman più alto dai tempi di Christopher Reeve, con 18 chili di muscoli in più addosso e uno sguardo che sa alternare possanza e ingenuità.

Un Long Island in un tumbler (e un mostro sputafuoco)

Superman è un Long Island servito in un tumbler versione extralarge: c’è di tutto e tutto si storce, persino un mostro sputafuoco, cugino stralunato di Godzilla, che compare a sorpresa. Gunn ha citato proprio Godzilla Minus One come ispirazione per l’equilibrio tra kaiju, robot e dramma umano. Ma fa parte del fascino di un film che se ne frega di essere “cool” a tutti i costi, riportando in scena anche Eve Teschmacher, nata per il cinema, e ricordandoci che si possono indossare tacchi, la minigonna, sembrare una Bimbo Girl e avere molti assi nella manica, come aveva già svelato la serie tvHigh Potential, remake americano della serie Morgane – Detective Geniale.

Altro punto di forza è la Justice Gang: Lanterna Verde sfoggia un haircut da codice penale ma è un vero castigamatti, Mister Terrific conquista con la sua genialità tutta scienza e zero empatia, Hawkgirl è determinata come una guerriera che non piega le ali, e Metamorpho aggiunge un tocco da B-movie anni ’50, ma con ironia e leggerezza.

Lex Luthor e la solitudine dell’Uomo d’Acciaio

La sorprendente novità è che Lex Luthor, più invidioso dello Jago immortalato da William Shakespeare, interpretato da un Nicolas Hoult davvero perfetto nella parte del villain geniale e psicotico, ha un esercito di umani fedeli immenso e sparso per il globo terracqueo, mentre Superman è solo come un cane. Per fortuna, come dicevamo, quel cane ce l’ha davvero: Kripto, che ruba la scena, un’idea nata dal vero cane di Gunn, scansionato in 3D e trasposto in CGI per affiancare Kal-El.