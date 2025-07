Superman, il cast alla première mondiale del film a Los Angeles. FOTO

5/15 ©Getty

Rachel Brosnahan per il tour di Superman ha sfoggiato una serie di look da diva, di stampo contemporaneo, abiti lunghi, spesso rivestiti di paillettes, caratterizzati da aperture sui fianchi e profonde scollature, che esaltano la sua silhouette in maniera ultra femminile. La sua stylist, Alexandra Mandelkorn, ha scelto per lei abiti che richiamano cromaticamente alle tonalità del cinecomic. A Londra l'attrice ha indossato un dress rosso rubino. A Los Angeles è in viola, una sfumatura del logo con la S