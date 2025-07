1/12 ©Getty

David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult si sono riuniti a Londra per una nuova tappa del "Superman World Tour", il tour promozionale mondiale targato Warner Bros., compagnia che distribuisce al cinema Superman, la pellicola in uscita in Italia il 9 luglio. Gli attori principali, nella City per un fan event, hanno posato per un photocall in pieno giorno sulla terrazza panoramica del Corinthia Hotel il 3 luglio, all'indomani dell'incontro col pubblico

