Esce al cinema Superman, cosa sapere sul film: dal cast alle curiosità

Il 9 luglio arriva sul grande schermo una nuova versione del personaggio di DC Comics, più ironica e fumettistica. La pellicola è diretta da James Gunn e il protagonista ha il volto di David Corenswet. Dalle riprese ai retroscena, tutte le informazioni sul film

Superman torna sul grande schermo con una nuove versione che promette di essere più ironica e fumettistica. Il 9 luglio al cinema esce il film diretto da James Gunn, basato sull’omonimo personaggio di DC Comics. È il primo film del DC Universe del cosiddetto Capitolo Uno: Dei e Mostri. Protagonista è David Corenswet nei panni del supereroe Clark Kent. La pellicola, secondo quanto dichiarato dal regista, dovrebbe riportare il personaggio alle sue radici, riscoprendone gli aspetti più umani ed eliminando la patina cupa frutto delle produzioni più recenti.

La trama e i personaggi Il film esplora il viaggio di Clark Kent/Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua famiglia umana adottiva a Smallville, una cittadina del Kansas. Gunn ha detto che, in questa versione, Superman ha circa 25 anni, quindi è un po' più maturo di quello della serie Smallville, ma più giovane della versione interpretata da Henry Cavill. Lois Lane è invece una giornalista del Daily Planet e una stretta collega di Clark. Lex Luthor è l'amministratore delegato della LuthorCorp e nemico di Superman. Michael Holt/Mister Terrific è un supereroe e inventore. Rex Mason/Metamorpho è un archeologo e supereroe che è in grado di trasmutare gli elementi del suo corpo in varie forme. Guy Gardner/Lanterna Verde è un abrasivo pacificatore galattico nel Corpo delle Lanterne Verdi. Infine Kendra Saunders/Hawkgirl è una supereroina con ali e varie armi.

Il cast del film Oltre a Corenswet, nel cast ci sono Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, che ha descritto il suo personaggio come "ferocemente intelligente ed esuberante"; Nicholas Hoult che interpreta Lex Luthor; Edi Gathegi è Mister Terrific; Anthony Carrigan dà il volto a Metamorpho; Nathan Fillion è Lanterna Verde e Isabela Merced è Hawk girl. Quest'ultima ritiene che il ruolo di Anya Corazon nel film Madame Web l'abbia aiutata a prepararsi per interpretare Kendra Saunders, anche se ai filmmaker di Superman non aveva detto di questo ingaggio per timore che non volessero interpretasse entrambi.

Le riprese del film Le riprese sono iniziate il 29 febbraio 2024, che è il compleanno canonico di Superman, nella valle Adventdalen nelle Svalbard in Norvegia. Il regista ha spiegato di aver scelto questa location per la sua bellezza naturale, i paesaggi e le somiglianze con l'Artico. L'8 marzo il set si è spostato ai Trilith Studios ad Atlanta, in Georgia. A giugno la produzione si è spostata ancora, questa volta nell'Ohio nordorientale, all'Headlands Beach State Park a Mentor. Dopo altri spostamenti, le riprese si sono concluse a fine luglio 2024.

Budget, colonna sonora e trailer Il budget del film è stato di 225 milioni di dollari e a comporre le musiche è stato John Murphy. Il primo trailer del nuovo Superman di Gunn è uscito a dicembre e ha mostrato un'interpretazione del personaggio molto vicina ai fumetti. Il regista ha spiegato che "il film è ottimista, ma non privo di momenti più cupi. È un grande film di fantascienza, ma allo stesso tempo, incredibilmente radicato nel modo in cui trattiamo i personaggi e tutto il resto. Quindi volevo che fosse l'essenza di Superman, che fosse il Superman con cui sono cresciuto, che amo, ma anche qualcosa di nuovo allo stesso tempo…. Gli aspetti tradizionali di Superman, la speranza, l'onestà e la bontà nelle qualità entusiaste di Superman, al giorno d'oggi finiscono per essere quasi azzardate e piuttosto alternative. Quindi penso che questo sia davvero il cuore di ciò che è il film".