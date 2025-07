Superman, Milly Alcock col costume di Supergirl in un dietro le quinte

Ecco il debutto dell’attrice nel DC Universe, con la sua Supergirl che compare nel film attulmente in sala. Qui la vediamo in uno scatto del behind the scene



L’universo cinematografico DC riparte sotto una nuova guida, e lo fa con un volto inedito per una delle sue eroine più iconiche. Dopo il rilancio orchestrato da James Gunn, Superman non solo segna l’inizio di una nuova era, ma introduce anche uno dei personaggi destinati a diventare fondamentali nel nuovo corso narrativo del DCU. Stiamo parlando di Supergirl, interpretata da Milly Alcock, che fa il suo esordio con un cameo nel film attualmente in sala. E che tornerà presto da protagonista nel suo primo film stand-alone.

Potete guardare la foto circolata nelle scorse ore su Instagram in cui vediamo l’attrice nei panni supereroici in un momento del dietro le quinte della pellicola Superman. L’immagine mostra il momento in cui uno dei truccatori del film sistema il make-up di scena di Alcock.

Un'immagine dal set rivela il look di Supergirl In queste ore, l'attenzione dei fan si è concentrata su una nuova immagine condivisa sui social da Lindsay McAllister, co-curatrice del trucco per Superman. La foto, ora ampiamente diffusa online, immortala Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El mentre si prepara a girare la sua prima scena nei panni della supereroina. Si tratta di un momento chiave, catturato durante le riprese del cameo in cui il personaggio fa il suo ingresso ufficiale nel DC Universe.

Fedeltà ai fumetti nel costume di Kara Zor-El La fotografia dal dietro le quinte permette di osservare da vicino l'abito scelto per Supergirl, rivelando una forte aderenza al design classico visto nei fumetti DC. Il costume di Milly Alcock si compone infatti di una gonna rossa, un top blu, una cintura gialla e il celebre simbolo kryptoniano della S sul petto. Questo look rispecchia perfettamente l'estetica della controparte maschile interpretata da David Corenswet, con una palette di colori e uno stile coerente, dando ai due cugini kryptoniani l'aspetto di una squadra unita e compatta.

Un cameo che prepara il terreno per il futuro La breve ma significativa apparizione di Supergirl in Superman getta le basi per le prossime evoluzioni del DCU. Il film di James Gunn introduce infatti cinque nuove storyline che verranno sviluppate nei prossimi anni, tra cui figura anche quella di Kara Zor-El. La presenza del personaggio, seppur limitata in questa fase, anticipa l'arrivo del suo film solista previsto per il 26 giugno 2026, segnando così il ritorno al cinema della supereroina in un ruolo centrale.

La scena della Fortezza della Solitudine L'immagine diffusa da Lindsay McAllister proviene da una sequenza girata nella Fortezza della Solitudine, dove Kara compare in uno stato alterato, visibilmente ubriaca, con l'intenzione di riprendersi il cane Krypto. La scena rappresenta non solo il primo contatto cinematografico tra Supergirl e Superman, ma anche la prima volta in assoluto che entrambi i personaggi compaiono insieme in un film live-action della DC.

Riferimenti fumettistici e dettagli nel costume Il debutto di Milly Alcock è stato accolto con entusiasmo anche per via dei numerosi riferimenti al materiale originale. Tra gli easter egg più apprezzati c'è quello legato a Supergirl: Woman of Tomorrow, fumetto da cui verrà tratto il film del 2026. Nel volume, infatti, il personaggio si presenta inizialmente con un cappotto che lascia intravedere il costume sottostante, un dettaglio che viene ripreso anche nella pellicola di Gunn.

Un look coerente per i kryptoniani del DCU Il costume indossato da Alcock, ormai quasi completamente visibile grazie agli scatti diffusi, fornisce indicazioni precise sulla direzione stilistica del franchise. Il design si armonizza con quello scelto per Superman, interpretato da David Corenswet, e sembra confermare la volontà di uniformare visivamente i due personaggi, enfatizzando il loro legame familiare e narrativo. Mentre nelle scene post-credits Kal-El continua a indossare la sua consueta tuta, resta da vedere se in futuro anche lui subirà un aggiornamento estetico in linea con quello della cugina.