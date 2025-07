Cosa ci dicono gli incassi di Superman sul futuro della DC al cinema

Il film, primo del nuovo corso dei titoli legati alla celebre casa di fumetti, ha raggiunto i 217 milioni di dollari nel primo weekend. Una cifra che conferma che il pubblico intercettato è ampio ma che ancora non basta. La settimana che inizia oggi sarà cruciale per capire se il passaparola funzionerà e permetterà di pareggiare e superare il budget di oltre 400 milioni investito, ponendo basi solide per il futuro dei progetti di James Gunn