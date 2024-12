The Batman 2 rinviato. Il sequel del film uscirà nel 2027

Dopo aver l'annunciato l'inizio delle riprese di The Batman 2 nel 2025, Warner ha comunicato la nuova data d'uscita della pellicola originariamente prevista per il 2 ottobre 2026. Il nuovo capitolo, incentrato sull'uomo pipistrello interpretato sda Robert Pattinson arriverà nelle sale cinematografico l'1 ottobre 2027, Nel listini di Warner a sostituire The Batman 2 sarà il nuovo lungometraggio di Alejandro Gonzalez Inarritu interpretato da Tom Cruise (il progetto non ha ancora un titolo ufficiale).