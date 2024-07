"Pinguino è sottovalutato: la gente non riesce davvero a capire chi sia", ha spiegato Reeves. Ed è proprio questa, la ragione per cui gli è stata dedicata una serie.

Il loro lavoro attirò l'attenzione dei vertici di HBO, che suggerirono di concentrarsi sui personaggi principali . Quel primo contatto si tradusse in alcune sceneggiature, fino all'avvio della produzione di The Penguin.

Ambientata una settimana dopo The Batman con Robert Pattinson , The Penguin è incentrata sul vuoto di potere successivo alla morte del boss Carmine Falcone (John Turturro). All'inizio, Reeves e Clark avevano avevano pensato a serie spin-off incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City. "Mentre stavamo scrivendo The Batman, ho pensato: 'Ehi, sai una cosa? Penso che ci siano alcune serie TV interessanti che potremmo fare'", ricorda Reeves.

" Batman Epic Crime Saga ": così il regista Matt Reeves e il produttore Dylan Clark hanno soprannominato i loro piani futuri. I due stanno lavorando a un universo di film e serie TV che - partendo dal Batman di Robert Pattinson (2022) - proseguirà con The Penguin, la serie TV con Colin Farrell nei panni di Oz Cobb , al suo debutto il prossimo settembre su Sky e in streaming solo su NOW .

Il ruolo dei retroscena

Colin Farrell era ansioso di approfondire aspetti di Oz che non abbiamo visto in The Batman, dai flashback sulla sua infanzia all'attuale relazione con la madre mentalmente disturbata (Deirdre O'Connell). "Mi è piaciuto molto interpretare la parte nel film Batman. E ho adorato l'idea di avere otto ore al giorno per approfondire la psicologia e il retroscena del personaggio", ha spiegato.

Al centro di The Penguin, infatti, ci sono proprio i retroscena. Che includono anche la figlia di Carmine, Sofia Falcone (Cristin Milioti), di ritorno a Gotham dopo un periodo all'Arkham Asylum. “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi pieni di sconfittte e di violenza”, dice Farrell a proposito di Oz e Sofia. “Sono molto sospettosi. E sono connessi a livello personale".

E, sebbene ancora non si sappia se il Batman di Pattinson farà o meno la sua comparsa in The Penguin, una cosa è certa: la serie farà da ponte tra il film del 2022 e il sequel atteso per il 2026.