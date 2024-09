Da Michael Keaton a Robert Pattinson, tutti i Batman tra tv e cinema

16/20 ©Webphoto

Affleck veste di nuovo i panni di Batman nel film Justice League, in entrambe le versioni: quella che nel 2017 arriva al cinema rimaneggiata da Joss Whedon e quella che nel 2021 diviene celebre come la "Snyder's Cut", la versione voluta dal regista originale Zack Snyder. Qui Batman fa team up con Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher)