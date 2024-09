Il Batman Day

Il Batman Day è una celebrazione annuale dedicata all'iconico supereroe della DC Comics. Si tiene solitamente il terzo sabato di settembre (21 settembre, quest'anno) e include eventi speciali nei negozi di fumetti, proiezioni di film, pubblicazioni di edizioni speciali e iniziative per i fan di tutto il mondo. È stato celebrato per la prima volta nel 2014 per festeggiare il 75° anniversario della prima apparizione di Batman nei fumetti ed è poi diventato un evento fisso per onorare la lunga storia e l'influenza culturale del personaggio.