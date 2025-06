Torna a Andria il festival della Disperazione: “Un eterno affanno”

Il capoluogo pugliese torna a ospitare il Festival della Disperazione, la manifestazione nazionale che, alla sua nona edizione, è ormai divenuta l’appuntamento letterario di riferimento di tutto il Sud Italia. Al via il 21 giugno con il tema “Un eterno affanno” una proposta che arricchisce il palinsesto per un intero mese di eventi, incontri e spettacoli, fino al 26 luglio. Una programmazione, che, anche quest’anno, avrà luogo negli spazi del Seminario Vescovile di Andria, più ampia per merito della nuova sezione a cura del Futuro Anteriore Festival, l’evento della città dedicato ai giovani.

Il commento del direttore artistico Gigi Brandonisio

“Con il claim “Un eterno affanno”, il festival porta l’attenzione su quella sensazione di apnea esistenziale che accomuna generazioni e contesti diversi, tra stress lavorativo, iperconnessione e crisi ecologica” ha dichiarato il direttore artistico Gigi Brandonisio, aggiungendo, “un affanno che non è più solo stanchezza, ma una condizione strutturale del vivere contemporaneo, un ritmo collettivo che scandisce le giornate e confonde desideri autentici con aspettative esterne”. Conclude infine il direttore artistico: “In questo scenario, il festival non propone soluzioni facili né ricette motivazionali, ma crea uno spazio condiviso in cui questo fiato corto può trasformarsi in linguaggio, musica, pensiero critico e persino leggerezza”