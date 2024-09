Batman sarà il primo supereroe ad avere una stella sulla Walk of Fame

"Se riesci a essere più di un uomo, se ti arrendi a un ideale, se nessuno può fermarti, diventi qualcosa di diverso: una leggenda" non è solo una delle frasi più celebri tratte dal film Batman Begins di Christopher Nolan. Ma anche la certezza che lo rende uno dei supereroi che, più di tutti, hanno fatto la storia (e per cui il prossimo 21 settembre si celebrerà il Batman Day, in occasione dell'85esimo anniversario della sua nascita). Finalmente Batman, avrà la sua stella sulla Walk of fame: il prossimo 26 settembre, alla presenza di Jim Lee - presidente e direttore creativo di DC Comics, - e di Anne DePies - vicepresidente senior e direttore generale di DC Comics - si celebrerà la festa che vedrà brillare la stella numero 2.790 sulla strada di Hollywood. Nel frattempo Batman entrerò anche nel Guinness World Record per essere il primo supereroe ad essere aggiunto alla celebre camminata di Hollywood.

Non si sa ancora se Ben Affleck, Christian Bale o George Clooney e Robert Pattinson, saranno presenti durante la cerimonia. Ma di certo la festa sulla Hollywood Walk of Fame, al 6764 di Hollywood Boulevard e di fronte al Museo del Guinness World Records di Hollywood, sarà memorabile per tutti i fan del fumetto supereroistico più longevo - accreditato anche nel Guinness dei primati - dal 1938. Ma anche il personaggio dei fumetti più adattato in live-action e il supereroe ad avere ottenuto il maggior numero di Premi Oscar a interpretarlo, da George Clooney (Batman & Robin del 1997), Christian Bale (la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan) e Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016) .

Una stella speciale, una festa speciale

La stella verrà collocata accanto a quella dell'attore televisivo di Batman Adam West e del co-creatore del Cavaliere Oscuro, Bob Kane. La presenza di Jim Lee all'evento sarà ancora più speciale, considerando che proprio lui ha disegnato le acclamate storie Batman: Hush, All Star Batman and Robin, The Boy Wonder e il bestseller del New York Times scritto da Geoff Johns, Justice League. Sarà possibile vedere l'evento in streaming live su www.walkoffame.com. Un giorno memorabile, per un eroe indimenticabile, creato per la DC Comics da Bob Kane con Bill Finger e apparso per la prima volta nel Detective Comics n. 27 del 1939. Da allora il Cavaliere Oscuro è diventato un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni, riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione in fumetti, programmi TV, cartoni animati e film universalmente amati da Gotham City al mondo.