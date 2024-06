Batman: Caped Crusader, il trailer della serie animata

La serie in 10 episodi, prodotta da Bruce Timm, Matt Reeves e J.J. Abrams, arriverà in tutto il mondo su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) dal primo agosto

Arriverà il primo di agosto su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Batman: Caped Crusader, la nuova attesissima serie animata su Batman prodotta da Bruce Timm (Batman: The Animated Series), Matt Reeves (The Batman) e J.J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars). Ispirata ai personaggi DC Comics e ambientata nell’universo di Gotham City, la serie in 10 episodi ha tinte spiccatamente noir e toni più cupi e adulti rispetto alla serie animata del 1992, come è possibile vedere dal trailer ufficiale diffuso da Prime Video che potete vedere in testa a questo articolo.