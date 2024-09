1/12 Foto tratta dal profilo Instagram @thebatman

Colin Farrell torna a vestire i panni del Pinguino nella serie tv dedicata al personaggio. The Penguin, in arrivo il 20 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, raconta la storia di Oswald Cobblepot, personaggio già da lui interpretato in The Batman di Matt Reeves

The Penguin, trama, cast e cosa sapere sulla serie tv HBO su Sky dal 20 settembre