James Gunn risponde ai fan che vorrebbero Robert Pattinson come Batman

Il regista (nonchè capo dei DC Studios) fa chiarezza sul destino del Cavaliere Oscuro nella continuity principale e anticipa il ruolo di Damian Wayne nel nuovo film del DC Universe
Dopo il successo di The Batman diretto da Matt Reeves, molti fan hanno espresso chiaramente il desiderio di vedere Robert Pattinson nel ruolo di Batman anche all'interno del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran integrando così la presenza della star di Twilight nella continuity principale del DCU. James Gunn ha però chiarito più volte che non ci sono problemi nel discutere delle preferenze dei fan, ma che le interpretazioni cinematografiche possono coesistere senza conflitti, sottolineando che non capisce la rabbia che alcune persone mostrano verso altre su questa questione.
Il Batman del DCU: "The Brave and the Bold"
Il nuovo Batman del DCU sarà introdotto in The Brave and the Bold, un film che racconterà la storia di Damian Wayne, il figlio biologico di Bruce Wayne. Damian è cresciuto come un piccolo assassino, ignaro della sua vera identità per i primi anni di vita. James Gunn ha definito Damian "il suo Robin preferito", sottolineando la complessità e l’intrigo del personaggio, cresciuto tra segreti e traumi, ma destinato a fare parte della “Bat-famiglia” al cinema.
La sceneggiatura del film trae ispirazione da una delle run più celebri di Batman scritte da Grant Morrison, amata per la profondità psicologica e la costruzione dei rapporti familiari tra i personaggi. Questo approccio permetterà al DCU di esplorare aspetti della vita di Batman e della sua famiglia che finora erano stati poco trattati nei film, arricchendo l’universo con nuove dinamiche e personaggi.
La produzione e l’espansione della Bat-famiglia
A dirigere il film sarà Andy Muschietti, noto per la sua sensibilità verso le atmosfere dark e i personaggi complessi. Al suo fianco, Barbara Muschietti fungerà da produttrice, garantendo coerenza nella visione artistica e narrativa. James Gunn ha sottolineato quanto Muschietti sia un grande fan dei fumetti DC, capace di portare sullo schermo un racconto fedele e coinvolgente.
Oltre a Damian, il film prevede la presenza di altri membri della Bat-famiglia, mai esplorati approfonditamente nei precedenti lungometraggi. L’idea è quella di offrire un racconto corale, in cui le relazioni tra i personaggi e le loro motivazioni individuali siano al centro della narrazione creando un universo maggiormente stratificato per gli spettatori.
Il futuro del Batman di Pattinson
Gunn aveva comunque riflettuto a lungo su questa possibilità. In un’intervista del 2024, ha dichiarato di aver valutato l’opzione di integrare Pattinson nel DCU, ma ha poi deciso di mantenere il film di Reeves come parte di un universo Elseworlds. Ciò significa che il Batman di Pattinson rimarrà separato dai due progetti portando a una doppia presenza del personaggio sul grande schermo con volti diversi.
Il seguito diretto di The Batman invece, intitolato The Batman Part II, è previsto per il 2027 e manterrà la continuità narrativa del primo film di Matt Reeves.
