Batman, Robert Pattinson non tornerà a vestire i panni di Batman

I fan di Batman stanno ancora aspettando notizie su The Brave and the Bold.

Per mesi, si sono inseguite le voci secondo cui Robert Pattinson avrebbe potuto riprendere il ruolo di Batman anche nel DCU. Durante un recente evento stampa, Collider ha avuto la possibilità di chiederlo direttamente a James Gunn e Peter Safran.

Le parole di James Gunn e Peter Safran

James Gunn ha risposto senza esitazioni: "Non è certamente questo il nostro piano". Peter Safran ha poi aggiunto: "Lo amiamo, ma sai, dobbiamo introdurre un nuovo Batman nel DCU: questo è il piano con Brave and the Bold".

Ha senso da una prospettiva di narrazione che Gunn e Safran vogliano un Batman diverso per il DCU: del resto, proprio le molteplici "repliche" dello stesso personaggio hanno reso l'ultimo regime DC difficilmente comprensibile per i fan occasionali. Il Batman di Robert Pattinson, inoltre, è ambientato in una versione unica di Gotham, creata dal regista Matt Reeves. Con la recente uscita di The Penguin, Reeves sembra contento di mantenere il suo universo autonomo e completamente distaccato da un mondo più grande e colmo di eroi.

Il casting per The Brave and the Bold, ad oggi, non è stato annunciato. Si sa solo che la pellicola sarà diretta da Andy Muschietti, già regista di The Flash.