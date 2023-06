Batman: The Brave and The Bold, il regista sarà Andy Muschietti

I presidenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno dichiarato che quando è arrivato il momento di trovare chi dirigerà il prossimo film di Batman, non hanno avuto dubbi: la scelta è ricaduta sul regista di The Flash con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton Condividi

A inizio anno, i presidenti dei DC Studios James Gunn Peter Safran, avevano annunciato ufficialmente il prossimo film di Batman DC Universe intitolato The Brave and the Bold, dichiarando che il ruolo del Cavaliere Oscuro non sarebbe stato affidato a Robert Pattinson o a nessun altro attore del passato. A seguito di tante supposizioni in merito alla regia, è stato confermato che sarà l'argentino Andy Muschietti, regista di The Flash (ma anche di It e It - Capitolo due) a dirigere il prossimo film di Batman ordito dagli stessi Gunn e Safran. The Flash , con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton, pare infatti già essere un grande successo, nonostante sia arrivato nelle sale italiane solo il 15 giugno.



Andy Muschietti: in The Flash ha già “diretto” due Batman Visto il plauso di pubblico e critica per The Flash, James Gunn e Peter Safran hanno entrambi spiegato che la scelta di Andy Muschietti è stata abbastanza facile. Il regista Muschietti sembra infatti aver svolto un ottimo lavoro con il Velocista Scarlatto nonostante le difficili condizioni di partenza, relative anche ad alcune problematiche legate all’attore protagonista Ezra Miller. Tra l’altro, nello stesso The Flash, Muschietti si è trovato a dirigere non uno ma ben due Batman: la complessa timeline del film, caratterizzata da viaggi nel tempo, interseca infatti il Bruce Wayne di Ben Affleck con il Batman di Michael Keaton. Ma oltre all’acclamato lavoro di Muschietti nell’universo DC, pare che lo stesso regista sia un grande fan del Cavaliere Oscuro, al punto che Ben Affleck sostiene di aver girato la sua migliore scena come Batman proprio nel film The Flash. approfondimento The Flash, Ezra Miller torna in pubblico alla première di Los Angeles

Le dichiarazioni di James Gunn e Peter Safran: "Non abbiamo avuto dubbi" "Abbiamo visto The Flash e sapevamo di essere nelle mani non solo di un regista visionario, ma anche di un grande fan della DC", hanno detto Gunn e Safran a Variety parlando di Muschietti. "È un film magnifico, divertente, emotivo, emozionante, e l'affinità e la passione di Andy per questi personaggi e questo mondo risuonano in ogni fotogramma. Quindi, quando è arrivato il momento di trovare un regista per The Brave and the Bold, c'era davvero una sola scelta. Per fortuna, Andy ha accettato". Muschietti, ha rappresentato la forza creativa anche di un altro franchise di successo della Warner Bros. Discovery, ovvero It, l'adattamento del romanzo di Stephen King con Bill Skarsgard e Jessica Chastain. Il momento di gloria di Muschietti è arrivato però ancora prima, nel 2013, con l'acclamato progetto horror Mama, sempre con Jessica Chastain.