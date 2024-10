"The Apprentice - Alle origini di Trump", film sugli esordi del tycoon

Il film si concentra su un Donald Trump che non ha ancora 30 anni, ma che vuole già diventare il re dell'immobiliare di New York City. In un club esclusivo viene notato da Roy Cohn, un avvocato celebre per aver mandato alla sedia elettrica i Rosenberg. Cohn vede nel giovane Trump un suo alter ego alle prime armi, e Trump farà presso l'avvocato quell'apprendistato nell' "arte di fare affari" basato su alcune regole fondamentali: attaccare sempre, negare tutto, e non ammettere mai una sconfitta. Ma con il passare del tempo l'allievo supererà il maestro, in cinismo e mancanza di scrupoli. Il film, presentato in anteprima lo scorso maggio a Cannes, dove si è guadagnato una standing ovation di 8 minuti, ha un cast eccellente: c’è Jeremy Strong nel ruolo di Roy Cohn, mentre Sebastian Stan interpreta Trump. Maria Bakalova sarà Ivana Trump.

Le minacce di Trump e la replica del regista

Il film - che negli Usa è uscito l'11 ottobre - ha attirato fin dalla sua gestazione le critiche del Tycoon. Steven Cheung, portavoce della campagna di Donald Trump, aveva dichiarato a Variety nei mesi scorsi: "Questo film è pura diffamazione, non dovrebbe vedere la luce e non merita neanche di stare nella sezione ddv a metà prezzo di un videonoleggio prossimo alla chiusura". E poi: "Faremo una causa per affrontare le palesemente false affermazioni di questi presunti cineasti. Questa spazzatura è pura finzione che sensazionalizza le bugie che sono state da tempo sfatate". Il regista Ali Abbasi, sulla questione, ha però sempre ribadito: "Questo non è davvero un film su Donald Trump, è un film sul sistema e su come funziona il sistema". Abbasi, durante la conferenza stampa a Cannes, aveva anche dichiarato: "Non penso necessariamente che questo sia un film che a Trump non piacerebbe. Non penso necessariamente che gli piacerebbe. Penso che ne rimarrebbe sorpreso. Mi offrirei di incontrarlo dove vuole e parlare del contesto del film, fare una proiezione e fare una chiacchierata dopo, se questo è interessante per qualcuno della campagna di Trump". Sul caso si è espresso anche lo sceneggiatore Gabriel Sherman: "Non volevamo fare polemica politica. Trump potrebbe esistere solo nel contesto di questo sistema molto americano dove il successo, il denaro e il potere contano più dell’integrità e della decenza. Viviamo in un mondo in cui la verità è relativa, i fatti sono solo una competizione tra diverse narrazioni, dove la realtà è ciò che dici, piuttosto che ciò che realmente è, dove la cosa più importante nella vita è vincere. E il modo per vincere è attaccare i tuoi nemici e non ammettere mai di avere torto, non tirarsi mai indietro, raddoppiare sempre. Spero che il pubblico capisca che The Apprentice è un ammonimento su ciò che accade quando una persona decide che l'unica cosa che conta nella vita è vincere. Penso che sia un modo corrosivo, tossico e distruttivo di avvicinarsi al mondo. Spero che questo film aiuti il ​​pubblico a capire che questo è il mondo in cui viviamo, ma non è l’unico modo di vivere".