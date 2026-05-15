Thriller di Michael Jackson in testa alle classifiche grazie al biopic

Nella settimana compresa tra l’1 e il 7 maggio 2026, il sesto album in studio del cantautore statunitense pubblicato il 29 novembre 1982 ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, totalizzando 62.000 unità equivalenti negli Stati Uniti. Il disco non occupava quella posizione dal 1984: questo storico risultato è legato al film biografico appena uscito

Il ritorno di Thriller in testa alle classifiche attesta come il biopic su Michael Jackson ha rilanciato l’album nelle chart statunitensi, dicendo molto dell’effetto del cinema sulla musica. Nella settimana compresa tra l’1 e il 7 maggio 2026, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, totalizzando 62.000 unità equivalenti negli Stati Uniti. Il successo del nuovo film biografico dedicato a Michael Jackson, initolato Michael, ha generato un impatto immediato e poderoso sul consumo della sua musica, riportando sotto i riflettori uno dei cataloghi più celebri della storia del pop mondiale. Si tratta di un fenomeno ormai noto, spesso definito “effetto biopic”, capace di spingere il pubblico verso una riscoperta delle opere musicali degli artisti raccontati sul grande schermo. Nel caso di Michael Jackson, il riscontro commerciale appare particolarmente evidente, complice la notevole affermazione del film Michael nelle sale cinematografiche. L’operazione sembra aver centrato pienamente uno degli obiettivi perseguiti dagli eredi dell’artista attraverso il coinvolgimento diretto nella produzione del progetto cinematografico: riaccendere l’interesse del pubblico verso la figura e soprattutto verso il repertorio del cantante. Come già accaduto in altri settori dell’intrattenimento, dove adattamenti cinematografici o televisivi influenzano positivamente le vendite di opere preesistenti, anche in questo caso il grande schermo ha avuto una ricaduta significativa sugli ascolti musicali.

Thriller di nuovo al vertice dopo oltre quarant’anni Come anticipavamo pocanzi, nella settimana compresa tra l’1 e il 7 maggio 2026, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums, totalizzando 62.000 unità equivalenti negli Stati Uniti. Un risultato storico, poiché l’album non occupava quella posizione dal 1984. Il sistema delle unità equivalenti, oggi utilizzato da Billboard per misurare la performance commerciale di un album, combina vendite fisiche, acquisti digitali e streaming in un unico parametro complessivo. Nel dettaglio, delle 62.000 unità registrate, ben 48.000 derivano dallo streaming, corrispondenti a 50,3 milioni di ascolti audio e video nell’arco di sette giorni. Questo dato rappresenta un incremento del 36% rispetto alla settimana precedente. A queste si aggiungono 13.000 unità provenienti dalle vendite tradizionali del disco e ulteriori 1.000 legate all’acquisto separato dei singoli brani. Approfondimento Michael, le location del film raccontano vita e carriera di Jackson

Un record che si allunga, ma non basta contro SZA Con questa nuova permanenza al numero uno, la trentottesima complessiva, Thriller consolida ulteriormente il proprio primato tra gli album di artisti maschili. Tuttavia, questo straordinario traguardo non è sufficiente a riportare Michael Jackson al vertice assoluto della categoria, poiché nel giugno 2025 SOS di SZA ha superato il record storico detenuto dall’artista per quarantuno anni. Pur non riuscendo a riconquistare il primato generale, il ritorno di Thriller conferma la straordinaria longevità commerciale dell’opera, capace ancora oggi di competere con le produzioni contemporanee grazie a una rinnovata esposizione mediatica. Approfondimento Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers del biopic

Michael Jackson domina anche con Number Ones La settimana si è rivelata particolarmente significativa anche per un secondo progetto discografico legato alla popstar: la raccolta Number Ones ha infatti raggiunto la seconda posizione in classifica. Questo doppio piazzamento consente a Michael Jackson di ottenere una presenza simultanea ai primi due posti, un risultato che per un artista non rap non si verificava dal 1969. Approfondimento Michael Jackson, all'asta l'iconico guanto bianco

Michael: un biopic tra strategia commerciale e riabilitazione pubblica Il film Michael non rappresenta soltanto un successo cinematografico, ma si inserisce in un contesto produttivo complesso e fortemente strategico. La partecipazione dei familiari dell’artista e dei titolari dei diritti musicali ha avuto un ruolo determinante, soprattutto considerando che qualsiasi utilizzo delle canzoni di Michael Jackson richiedeva necessariamente l’approvazione della Michael Jackson Estate. Quest’ultima aveva un interesse diretto nel progetto, considerando il potenziale beneficio derivante da una rivalutazione dell’immagine pubblica della popstar, compromessa dalle accuse di molestie sessuali emerse nel corso degli anni, incluse quelle rilanciate dal documentario del 2019 Leaving Neverland. In questo senso, Michael appare chiaramente come un tentativo di riabilitazione reputazionale. Approfondimento Michael Jackson, il nipote Jaafar ricrea videoclip Thriller nel biopic