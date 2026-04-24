Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers del biopic

Lo stesso rigore è stato applicato anche alla realizzazione dei guanti, altro simbolo distintivo del cantante. “Ci sono molte storie, ma mettendo insieme i pezzi, mi è sembrato che il primissimo guanto che Michael abbia avuto fosse un guanto da golf che chiese a un dipendente di famiglia di impreziosire con strass. In seguito, ne ebbe diverse versioni, ma tutte cucite a mano. Non c’era alcuna produzione industriale. Ho adottato lo stesso approccio. Sono andata in un negozio di tessuti, ho scelto personalmente le passamanerie e le ho tagliate su misura per Jaafar. E seguendo l’esempio di Michael, i calzini si abbinano sempre al guanto”.

Anche la giacca scintillante dei Grammy è stata oggetto di una meticolosa ricostruzione. Le ricerche hanno rivelato che ciò che sembrava essere composto da paillettes era in realtà formato da minuscole perline cucite a mano, dettaglio che Rodgers ha riprodotto fedelmente.

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