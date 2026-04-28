Michael Jackson, all'asta l'iconico guanto bianco

Un oggetto simbolo della musica internazionale riemerge sul mercato, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Tra storia, spettacolo e rarità, l’asta promette cifre importanti. I collezionisti hanno tempo fino a giovedì 30 aprile per aggiudicarsi questo pezzo di storia della musica

Uno degli oggetti più iconici della storia del pop sta per passare di mano. In California è stato messo all’asta il celebre guanto bianco ricoperto di cristalli appartenuto a Michael Jackson, con una base di partenza di 50.000 dollari e stime che potrebbero far salire le offerte fino a 100.000. Il cimelio ha una storia particolare: nel 1984 fu donato dallo stesso artista a Paul Bedard, pittore di fiducia, come ringraziamento per un’opera realizzata a Neverland in cui Jackson era ritratto accanto ad altre star, tutte accomunate dal simbolo del guanto. L’asta arriva sull’onda del rinnovato interesse per l’artista, alimentato dal successo del biopic Michael, attualmente nelle sale.