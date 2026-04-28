Michael Jackson, all'asta l'iconico guanto bianco

Un oggetto simbolo della musica internazionale riemerge sul mercato, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Tra storia, spettacolo e rarità, l’asta promette cifre importanti. I collezionisti hanno tempo fino a giovedì 30 aprile per aggiudicarsi questo pezzo di storia della musica
Uno degli oggetti più iconici della storia del pop sta per passare di mano. In California è stato messo all’asta il celebre guanto bianco ricoperto di cristalli appartenuto a Michael Jackson, con una base di partenza di 50.000 dollari e stime che potrebbero far salire le offerte fino a 100.000. Il cimelio ha una storia particolare: nel 1984 fu donato dallo stesso artista a Paul Bedard, pittore di fiducia, come ringraziamento per un’opera realizzata a Neverland in cui Jackson era ritratto accanto ad altre star, tutte accomunate dal simbolo del guanto. L’asta arriva sull’onda del rinnovato interesse per l’artista, alimentato dal successo del biopic Michael, attualmente nelle sale.
Il guanto più celebre del pop
Non si tratta di un semplice accessorio, ma di un elemento pensato per il palcoscenico. Realizzato interamente in cristalli, il guanto è progettato per riflettere la luce e creare un effetto brillante e cangiante, come spiegato dalla casa d’aste Nate D. Sanders. Intanto, un altro esemplare è in vendita in Francia con una valutazione tra i 100.000 e i 150.000 euro, a conferma della rarità di questi pezzi, prodotti in numero limitato. I collezionisti interessati hanno tempo fino a giovedì 30 aprile per tentare di aggiudicarsi questo frammento di storia musicale.
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