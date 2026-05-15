Kate Middleton ha portato a termine la sua storica visita a Reggio Emilia , un viaggio programmato di due giorni nella città italiana famosa per i suoi asili che ha attirato l'attenzione della moglie dell'erede al trono britannico, da sempre interessata all'infanzia e all'educazione dei più piccoli. La permanenza della principessa inglese in Italia ha mobilitato fan e addetti ai lavori per giorni e la visita è stata come sempre un successo, l'ennesima conferma della popolarità e dell'affetto incondizionato della stampa e delle persone comuni per lei. Nessun dettaglio è sfuggito ai fan della royal , specie quelli del suo guardaroba , sempre impeccabile . Tra i tanti accessori e i già noti gioielli di famiglia, c'era un nuovo bracciale , in bella vista in tutte le attività svolte in Italia dalla principessa, una new entry del suo look che è già il nuovo oggetto del desiderio di tutti quelli che la amano.

Kate Middleton è una trendsetter di primissimo livello , lo sanno bene i royal watcher e i commentatori del suo stile che seguono da anni ogni sua uscita pubblica studiando i più piccoli particolari dei suoi look. Per la visita italiana la principessa ha fatto messo in campo un guardaroba elegante da giorno caratterizzato da tonalità che predilige spesso, l'azzurro forte, il bianco, il tabacco e il beige corda, all'insegna dello stile effortless chic che la caratterizza e per cui è molto ammirata. Se la gonna a pieghe chiara scelta per la giornata di giovedì 14 maggio aveva già emozionato i suoi ammiratori, che hanno immediatamente colto nel look una reference alla indimenticabile Lady Diana , il vivace braccialetto di stoffa spuntato sul polso sinistro della principessa ha aperto una vera e propria caccia da parte dei fan all'accessorio. In poche ore sono spuntati online i dettagli della sua provenienza. Il braccialetto è di un brand italiano ed è frutto di una collaborazione del marchio con il Relais Roncolo 1888 , l'hotel di lusso dove Kate Middleton ha alloggiato nei suoi giorni in Emilia.

Sull'accessorio le iniziali dei figli della principessa

Il nuovo bracciale di Kate Middleton è un accessorio di stoffa, realizzato con tessuto di cotone organico 100%, caratterizzato da un motivo di fiori colorati (Liberty) su fondo bianco.

Il bracciale, che ha una chiusura a fiocco, è pensato per essere personalizzato con dei piccoli cubi in oro 9 carati sui quali ci sono incise delle lettere.

La principessa ha scelto 3 piccoli cubi con le iniziali dei nomi dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. L'accessorio è diventato, dunque, per lei l'ennesimo simbolo dell'amore sconfinato per i suoi tre figli.

Kate Middleton non si è separata mai dal braccialetto nelle sue ultime ore a Reggio Emilia. L'abbiamo visto nelle immagini in cui si è fermata a salutare la folla e a stringere le mani delle molte persone che ha incontrato nel corso della sua visita, la prima da sola dopo la pausa per la malattia e le cure degli anni recenti, e mentre si cimentava con la realizzazione della pasta tipica della Regione.

Il bracciale è una creazione di Atelier Molayem, un brand Made in Italy nato nel 2018 dalla visione di Stella Molayem, romana ma di origini persiane, che ha in catalogo gioielli fatti a mano che mettono insieme ispirazioni persiane e craftmanship tipiche della gioielleria italiana.

Il prezzo del gioiello da personalizzare

Nello specifico, il bracciale indossato da Kate Middleton, è una chicca realizzata a mano dal costo irrisorio. Il pubblico può averne uno simile per dieci euro. Ogni cubo d'oro, invece, costa novanta euro, e la personalizzazione non ha limiti.

In catalogo ci sono lettere ma anche cubi con inciso un cuore, a sottolineare quanto l'accessorio sia stato pensato con un valore emozionale.

Inutile dire che il debutto del gioiello sul polso della principessa britannica ha scatenato la corsa all'acquisto e sotto al post pubblicato sul profilo Instagram del marchio gli utenti si sono complimentati con la designer finita sotto i riflettori internazionali.

L'accessorio, che sembra perfetto per la primavera e per l'estate, va già a ruba e si candida a diventare un vero must have.

Kate Middleton, che è una vera fan dell'arte del riciclo quando si tratta di look, lo indosserà spesso e ogni volta ripenserà ai suoi giorni italiani e al calore con cui è stata accolta in Emilia praticamente da chiunque.